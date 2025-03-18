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На улицах столицы появились арендные электросамокаты
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12025-03-18T14:54:17.000000Z00
Зеленое движение с желтым оттенком. На улицах столицы появились арендные электросамокаты. Сезон кикшеринга официально открыт. Девайсы прошли подготовку, полный техосмотр зимой и теперь готовы к полноценному использованию. Культура передвижения - уже неотъемлемая часть городской транспортной инфраструктуры. Так подсказывают цифры.
Главное - не забывать о безопасности за рулем. Для этого работают скоростные ограничения до 25 км в час. В некоторых зонах, например, в парках скорость автоматически снижается до 10 км в час.