Зеленое движение с желтым оттенком. На улицах столицы появились арендные электросамокаты. Сезон кикшеринга официально открыт. Девайсы прошли подготовку, полный техосмотр зимой и теперь готовы к полноценному использованию. Культура передвижения - уже неотъемлемая часть городской транспортной инфраструктуры. Так подсказывают цифры.

Главное - не забывать о безопасности за рулем. Для этого работают скоростные ограничения до 25 км в час. В некоторых зонах, например, в парках скорость автоматически снижается до 10 км в час.