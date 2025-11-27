Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

На ВНС планируется утвердить программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы

На предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания ключевым вопросом станет утверждение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. По мнению члена Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольги Жук, документ сохраняет преемственность с курсом, заложенным почти 30 лет назад, и нацелен на достижение нового уровня жизни для каждого белоруса.

Приоритеты, определенные три десятилетия назад, остаются актуальными и сегодня. "Те приоритеты, которые были определены тогда - экспорт товаров и услуг, строительство жилья, развитие АПК - безусловно, являются актуальными и сегодня", - подчеркнула Ольга Жук.

Согласно проекту программы, к 2030 году планируется достичь следующих показателей:

  • экспорт товаров и услуг увеличится в 1,2 раза;
  • реальная заработная плата вырастет в 1,2 раза;
  • обеспеченность жильем (включая арендное) достигнет 33 кв. м на человека.

"Все те 7 приоритетов, которые определены проектом программы, преследуют одну самую главную - новый уровень жизни каждого белоруса", - резюмировала Ольга Жук.

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

ВНС