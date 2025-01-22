На выборах Президента Беларуси будут присутствовать наблюдатели от партии "Единая Россия"

В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России с лидером фракции единороссов. Владимир Васильев отметил, что в России внимательно следят за происходящим в Беларуси избирательным процессом, ведь в рамках Союзного государства у стран много совместных проектов, в том числе и по импортозамещению. У нас общая история Великой Отечественной войны, правду о которой мы сообща сохраняем для будущих поколений. Поэтому депутаты от фракции "Единая Россия" подойдут к своей миссии ответственно.