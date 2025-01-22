RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.44 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На выборах Президента Беларуси будут присутствовать наблюдатели от партии "Единая Россия"

Депутаты от партии "Единая Россия" будут участвовать в качестве международных наблюдателей на выборах Президента Беларуси.

В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России с лидером фракции единороссов. Владимир Васильев отметил, что в России внимательно следят за происходящим в Беларуси избирательным процессом, ведь в рамках Союзного государства у стран много совместных проектов, в том числе и по импортозамещению. У нас общая история Великой Отечественной войны, правду о которой мы сообща сохраняем для будущих поколений. Поэтому депутаты от фракции "Единая Россия" подойдут к своей миссии ответственно.

Изображение

Владимир Васильев также подчеркнул, что наблюдатели будут действовать в рамках закона Беларуси и с уважением интересов избирателей.

выборы 2025наблюдатели