На выборах Президента Беларуси будут присутствовать наблюдатели от партии "Единая Россия"

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Депутаты от партии "Единая Россия" будут участвовать в качестве международных наблюдателей на выборах Президента Беларуси.
В Москве состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России с лидером фракции единороссов. Владимир Васильев отметил, что в России внимательно следят за происходящим в Беларуси избирательным процессом, ведь в рамках Союзного государства у стран много совместных проектов, в том числе и по импортозамещению. У нас общая история Великой Отечественной войны, правду о которой мы сообща сохраняем для будущих поколений. Поэтому депутаты от фракции "Единая Россия" подойдут к своей миссии ответственно.
Владимир Васильев также подчеркнул, что наблюдатели будут действовать в рамках закона Беларуси и с уважением интересов избирателей.