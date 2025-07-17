На въезде в Евросоюз образовались очереди из 2,2 тыс. авто

Более 2,2 тыс. авто стоят в очередях на въезде в Евросоюз. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомит.

По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 1,7 тыс. грузовых авто.

Около 1 тыс. фур находятся перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через "Мядининкай" ("Каменный Лог"), его контрольные службы оформили лишь 14 % транспорта от нормы. Сотрудники "Шальчининкая" ("Бенякони") пропустили 20 % большегрузов.

Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") скопилось 650 единиц большегрузов. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 31 % авто от нормы.