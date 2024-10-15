На выставке форума Energy Expo 2024 протестировать новинки может любой желающий

Востребованные технологии, прикладные разработки, новые контракты и последние достижения энергетики. В Минске проходит Белорусский энергетический и экологический форум. Свои разработки предложат около 200 организаций из разных стран.

Красная ленточка перерезана, всем экспонентам дан официальный старт.

Форум Energy Expo - один из крупнейших в экспозиционном календаре Беларуси

27 ежегодных встреч широкого международного формата в Минске уже прошло. Сегодня стартовала очередная.

Актуальность эффективного использования энергии в быту, строительстве, на производстве и в конечном итоге - энергобезопасности Беларуси – по-прежнему чрезвычайно высока. Потому интерес к форуму лишь нарастает. Особенно в последние годы, когда Беларусь вошла в клуб мировых держав, использующих мирный атом.

К этой теме всегда самое пристальное внимание. На стендах можно увидеть современное оборудование для электростанций, энергоэффективные технологии в нефтехимии, промышленности и коммунальном хозяйстве. Свой импортозамещающий образец впервые на выставке презентует предприятие "Витязь". Это новая мобильная электрозарядная станция, которая оснащена собственными встроенными аккумуляторными батареями, что дает возможность автономной работы при отсутствии питания.

Многое из того, что здесь презентуют наши компании, разработано с прицелом на автоматизацию, цифровую трансформацию и умные технологии. Это и интеллектуальные сети, альтернативные энергосистемы, оборудование для снижения нагрузки на окружающую среду.

Всего в 2024 году свыше 200 предприятий, среди них и иностранные компании, которые заинтересованы в продвижении продукции на наш рынок. Таких свыше 30 из России, в том числе коллективный отдельный стенд Удмуртской Республики.

В выставке участвуют и организации из Китая и Ирана

Официальным партнером форума выступает госкорпорация "Росатом".

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси: "Хотел бы отметить интерес наших зарубежных союзников - партнеров. В этом году принимает участие свыше 30 российских компаний. 10 из Китайской Народной Республики, 9 из Ирана. Это хороший вызов на попытку оказать на нас санкционное давление. Мы показываем, что в кооперации мы можем не только держать определенный уровень энергоэффективности, но и развиваться вместе с нашими партнерами-союзниками".