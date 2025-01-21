На выставке к 80-летию со Дня Победы будут представлены достижения оборонной промышленности

В Международном выставочном центре развернется масштабная экспозиция ко Дню Победы. В 2025 году исполнится 80 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Для Беларуси, которая потеряла во время этой войны каждого третьего, это значимая дата.

Также в числе мероприятий заявлены концерты, собрания и военный парад. Детали масштабного праздника 21 января обсудили в Совмине на заседании оргкомитета.

2024 год в Беларуси прошел под знаком 80-летия освобождения, а в 2025-м страна отпразднует 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздновать будем масштабно. В мае обещают праздничный парад, концерт и торжественное собрание. Также планируются и новинки, которые обсудили в Совмине.

В Беларуси 3 Июля и 9 Мая всегда отмечают масштабно. Праздник в память о тех, кто не вернулся с войны и тех, кто сражался на фронте и работал в тылу. Подготовка уже стартовала, точнее, это продолжение большой работы, где имеет место быть и военно-поисковая, и реставрационные работы памятников и знаковых мест. Точно будет и военный парад на День Победы, но пока всех деталей не раскрывают, ищут новые режиссерские идеи для всех мероприятий.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Поставлена задача, помимо проведения традиционных мероприятий - торжественное собрание, концерт, парад, организовать еще одно значимое мероприятие. На площадях Минского международного выставочного центра будет проводиться выставка, посвященная 80-летию со Дня Победы. Будут представлены достижения современной белорусской оборонной промышленности".

Беларусь называют партизанской республикой. На выставке покажут, как жили в тылу, боролись на оккупированной территории. Представят предметы быта, которые очень давно либо вовсе не экспонировались из музеев Минска и регионов.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси

Дмитрий Шляхтин: "На этой выставке, надеемся, удастся широко и качественно показать тему геноцида белорусского народа. Это будет одна из изюминок, которую сейчас достаточно сложно найти в каких-то музейных учреждениях. Покажем оккупационный режим, политику планомерного уничтожения жителей Беларуси. Осветим события, которые происходили после освобождения страны - первые списки военных преступников, минский и хатынский процессы".

9 Мая цветы к знаковым местам принесут миллионы белорусов - к монументам и небольшим памятникам в лесах. Праздничная программа будет не только в Минске, но и во всех областях - от сельского дома культуры до больших дворцов. А еще внимание уделят и каждому ветерану - это приоритет социальной политики.

"Первоочередной задачей в начале года является силами соцслужб посмотреть, в какой помощи нуждаются ветераны. Нужно также собрать заявки, сорганизоваться и оказать помощь. Если говорить о 2024 годе, то помощь была оказана 1,8 тыс. нуждающимся ветеранам на 440 тыс. белорусских рублей. Сюда входило проведение противопожарных мероприятий и ремонта, покупка лекарств", - рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.

Наталия Павлюченко