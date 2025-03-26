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На YouTube-каналах белорусских СМИ церемонию инаугурации Президента посмотрели более 253 тыс. раз
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ноутбук_инвато (2)2025-03-26T05:21:31.000000Z00
Поздравления с инаугурацией в адрес вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко слетаются из разных уголков мира и от пользователей соцсетей.
Тысячи восторженных комментариев с пожеланиями здоровья белорусскому лидеру и процветания стране и народу появляются в Сети.
Всего же только на официальных YouTube-каналах белорусских СМИ церемонию инаугурации Президента Беларуси посмотрели более 253 тыс. раз, оставив при этом тысячи лайков и сотни комментариев.