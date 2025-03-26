На YouTube-каналах белорусских СМИ церемонию инаугурации Президента посмотрели более 253 тыс. раз

Поздравления с инаугурацией в адрес вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко слетаются из разных уголков мира и от пользователей соцсетей.

Тысячи восторженных комментариев с пожеланиями здоровья белорусскому лидеру и процветания стране и народу появляются в Сети.