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На YouTube-каналах белорусских СМИ церемонию инаугурации Президента посмотрели более 253 тыс. раз

Поздравления с инаугурацией в адрес вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко слетаются из разных уголков мира и от пользователей соцсетей.

Тысячи восторженных комментариев с пожеланиями здоровья белорусскому лидеру и процветания стране и народу появляются в Сети.

Всего же только на официальных YouTube-каналах белорусских СМИ церемонию инаугурации Президента Беларуси посмотрели более 253 тыс. раз, оставив при этом тысячи лайков и сотни комментариев.

инаугурацияПрезидент