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На заседании экспертного совета в Минске говорили о важности борьбы с инвазивными растениями
Законопроект по вопросам административной ответственности рассмотрели на заседании экспертного совета под руководством Натальи Кочановой. Помимо сенаторов в дискуссии принимали участие представители министерств и местных органов власти.
Особое внимание - благоустройству и наведению порядка на всей территории страны. Говорили о необходимости усиления кадрового потенциала органов, ответственных за контроль чистоты леса, об увеличении санкций за выброс мусора из автомобиля. Также подчеркнули важность борьбы с инвазивными растениями.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В Беларуси нет бесхозных земель, каждый участок закреплен за кем-то. Если ты хозяин земли, ты обязан навести порядок. Когда провели инвентаризацию, выяснилось, что у нас 5 300 гектаров борщевика Сосновского. Несмотря на все разработанные планы и меры, площадь его распространения увеличилась на 16 %. Это говорит о том, что принимаемых мер недостаточно: районные планы плохо исполняются, меры ответственности не работают. Мы часто говорим о благоустройстве, о наведении порядка, но начинать нужно с себя - с души, с отношения к делу, и только потом переносить этот подход на всю деятельность".
Потенциал экспертного совета при Совете Республики - в процессе законотворчества задействован максимально. Это своего рода «фильтр» важнейших для страны законодательных решений. За все время рассмотрено 317 документов. Среди них 90 поддержано без замечаний.