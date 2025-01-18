На "Знаковой встрече" многолюдно. С кем назначили встречу организаторы "Марафона единства" в Гродно

Легко ли ориентируются студенты в белорусской литературе и информационной повестке, проверяет "Марафон единства" на традиционном квесте. У гродненского Ледового дворца развернулись интерактивные выставки. Их подготовили министерства по чрезвычайным ситуациям и обороны. Многолюдно и на "Знаковой встрече".

Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто": "Наш вид спорта отличается от обычного режима спортсменов, которые находятся где-то в олимпийской деревне, либо в гостиничном комплексе. У нас же все время гонка движется вперед, это пустыня. И, конечно же, приспосабливаться к жизни в таких условиях, когда ты вырос у бабушки в деревне, где трава, леса, реки, а здесь все по-другому, ох, непросто! И мы с удовольствием этим делимся и на своем примере показываем, что наши люди приспособятся к любой ситуации и не ударят в грязь лицом".

Отец троих детей поделился и своей любовью к Беларуси: "Мне нравится наш ландшафт, природа". Беларусь как страна, на мой взгляд, одно из лучших мест на земле. Мы объездили очень много стран по всему миру. Никогда не хотелось нигде остаться, ничему мы там не позавидовали и всегда хотелось вернуться домой".

Космонавтка, герой Беларуси Марина Василевская на "Знаковой встрече" поделилась своими мыслями о патриотизме и важности семейных ценностей, которые помогли ей стать тем, кем она является сегодня.