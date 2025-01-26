Наблюдатель из ОАЭ: Организация выборов в Беларуси прописана очень душевно

За выборами в Беларуси следят почти 500 наблюдателей. Они активно посещают избирательные участки.

До 10:00 людей было немного, но с 11:00 активность избирателей начала расти. На 52-м участке в Минске буквально один избиратель сменяет другого. Но что касается международных наблюдателей, то они активно посещают участки.

Абдулла аль-Джаудер, независимый наблюдатель (ОАЭ):

"Мы видим замечательную работу и интересный факт - кто не может прийти на избирательный участок, комиссия идет к избирателю, чтобы он отдал свой голос. Наблюдаем, что люди разной возрастной категории приходят на участки для голосования".

Ареф аль-Фаласи, независимый наблюдатель (ОАЭ): "Я был в Беларуси несколько раз до этого. Для меня это очень близкая страна. А насчет выборов в Объединенных Арабских Эмиратах и в Беларуси, то они отличаются. У нас частично участвуют в выборах избиратели, а у вас прямые выборы. Уровень организации замечательный, мы рады быть тут".

В Беларуси я впервые. Были другие страны, но организация выборов в Беларуси прописана очень душевно. Все люди приходят радостные голосовать, как будто пришли на праздник. На участках все очень аккуратно и подготовлено. Навар Абдул Вахед, независимый наблюдатель (ОАЭ)

В списке избирателей на 52 участке - около 2,5 тыс. человек. Высокую активность члены участковой комиссии отмечали в дни досрочного голосования - в день приходило около 200 человек. Но все-таки многие оставляют за собой право голосовать в основной, когда ответственность решения можно разделить с праздничным духом, который сегодня объединяет всю страну.

С начала открытия участка за процессом следят национальные наблюдатели. Все проходит в спокойной обстановке, подтверждают представители общественных и политических партий, а также без нарушений или внештатных ситуаций.