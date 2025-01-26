Наблюдатель из Швейцарии: В ЕС медиа и политики продажны

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест8°
Гомель6°
Витебск4°
Могилев4°
Минск4°
Минск
4°
Брюссель и европейские СМИ лгут в отношении Беларуси и процессов внутри страны. Медиа и политики там продажны. Таким мнением на одном из избирательных участков в Минске поделился наблюдатель из Швейцарии.
Эрик Вебер, международный наблюдатель (Швейцария):
"ЕС и Европейская комиссия криминальны. Они сообщают лживую информацию, все это агитация. Так соседи жить не должны. Швейцария не часть Евросоюза, поэтому мы отстраняемся от подобных высказываний. Я работал в газете BILD, самой большой в Европе, выпускающей 6 млн экземпляров. В моем договоре было прямо обозначено, что я не должен говорить плохо о США или Израиле".
Также наблюдатель добавил, что с радостью смотрит на то, как в Беларуси относятся к семье и семейным ценностям. И отметил, что в Швейцарии сегодня все по-другому. Когда он выступает в парламенте в защиту традиционных ценностей, ему нередко выключают микрофон.