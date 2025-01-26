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Наблюдатель из Швейцарии: В ЕС медиа и политики продажны

Брюссель и европейские СМИ лгут в отношении Беларуси и процессов внутри страны. Медиа и политики там продажны. Таким мнением на одном из избирательных участков в Минске поделился наблюдатель из Швейцарии.

Эрик Вебер, международный наблюдатель (Швейцария):

"ЕС и Европейская комиссия криминальны. Они сообщают лживую информацию, все это агитация. Так соседи жить не должны. Швейцария не часть Евросоюза, поэтому мы отстраняемся от подобных высказываний. Я работал в газете BILD, самой большой в Европе, выпускающей 6 млн экземпляров. В моем договоре было прямо обозначено, что я не должен говорить плохо о США или Израиле".

Также наблюдатель добавил, что с радостью смотрит на то, как в Беларуси относятся к семье и семейным ценностям. И отметил, что в Швейцарии сегодня все по-другому. Когда он выступает в парламенте в защиту традиционных ценностей, ему нередко выключают микрофон.

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