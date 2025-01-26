Наблюдатель о выборах: Бросалось в глаза то, что люди идут голосовать осознанно

"Люди поняли, что свое государство надо беречь и развивать". Наблюдатели на выборах Президента констатируют не только высокую явку избирателей, но и грамотно организованный электоральный процесс. В эту кампанию за ходом выборов Президента наблюдают 44361 национальный избиратель, аккредитованы 486 международных.

От Китая и Южной Кореи до США и Колумбии. В международном наблюдении за президентскими выборами в Беларуси представлены 52 страны, в том числе 17 европейских. Работают в составе миссий от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Панафриканского парламента, избирательных органов иностранных государств, а также более сотни независимых наблюдателей.

Щедрые цифры говорят об одном - избирательный процесс в Беларуси проходит максимально открыто. Организаторы и участники плебисцита готовы к честным, но объективным оценкам, хотя Европарламент заранее назвал наши выборы "недемократичными". Международные эксперты не могли обойти вниманием столь возмутительный прецедент.

Драган Станоевич, международный наблюдатель (Сербия):

"Когда я был в Беларуси несколько месяцев назад, я уже знал, что на Западе готовят такие провокации, чтобы сказать, что тут нет демократии, выборы без выборов. И поэтому я тогда еще говорил, что очень важно, чтобы было большое количество именно международных наблюдателей, которые расскажут, как это все происходило".

"По своей сути депутаты Европарламента представляют крупные партии, а не мнение народа. Поэтому их позиция достаточно предвзятая. В самой Европе выборы в высшей степени манипулятивны. Достаточно вспомнить выборы в Испании или в США в 2020 году - сильнейшее информационное воздействие через телевидение и почтовые рассылки. Поэтому не стоит обращать внимание на их мнение", - сказал международный наблюдатель из Испании Хосе Эдуардо.

Пусть Европа посмотрит на себя. Международные наблюдатели обращают внимание, что белорусский народ - прекрасный пример консолидации общества. И любые доводы Запада о несвободе и отсутствии выбора не выдерживают никакой критики.

Иван Иванович, международный наблюдатель (Сербия):

"Беларусь является настоящим суверенным государством и то, что происходит на Западе, - это их попытка провести цветную революцию в Беларуси, попытка непризнания демократических выборов. Но Беларусь - это независимое государство, которое имеет силы и ресурсы, чтобы достойно преодолеть все это политическое и экономическое давление, которое наблюдается со стороны ЕС".

Высокое качество белорусского избирательного процесса задает высокую планку для дальнейшей работы в качестве электорального эксперта, признаются даже опытные наблюдатели. И отмечают, что избирательный процесс в нашей стране непрерывно трансформируется в сторону совершенствования.

Сергей Бабурин, международный наблюдатель (Россия):

"Бросалось в глаза то, что люди идут на выборы осознанно. Они понимают и сами говорят о том, что от их голоса зависит будущее страны. Общество должно консолидироваться, чтобы выжить в сегодняшнем глобальном кризисе".