Началась отгрузка бюллетеней в избирательные комиссии

Сегодня стартовал процесс выдачи бюллетеней для голосования на выборах Президента в областные и Минскую городскую избирательные комиссии. До 20 января их передадут во все участковые комиссии, после чего возьмут под охрану. Также в дежурном режиме на участках для голосования члены участковых комиссий сверяют списки избирателей и разъясняют порядок тем, у кого есть вопросы. Елизавета Синяк продолжит.

Более 7 миллионов экземпляров на белорусском языке - столько бюллетеней отпечатано для голосования на выборах Президента. Если детальнее о содержании: в документ в алфавитном порядке включены данные всех кандидатов. На обратной стороне - защитная цветовая сетка. Кроме того, в эту электоральную кампанию бюллетень содержит разъяснение порядка его заполнения и напоминание избирателю о том, что запрещается снимать заполненный документ и выносить его за пределы участка для голосования.

Количество бюллетеней связано с численностью избирателей. Закон предусматривает возможность изготовления небольшого запаса на случай, если документ испортят. Только один экземпляр могут выдать взамен. Действителен бюллетень лишь с подписями двух членов избирательной комиссии на обратной стороне. Ставят их накануне голосования.

Также на участках созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.

"Это и расположение участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, как правило, на первых этажах, наличие элементов безбарьерной среды. На участках для голосования должны быть лупы, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями. На участках, где проживают люди, которые умеют читать шрифтом Брайля, изготовлено определенное количество информационных материалов о кандидатах этим шрифтом," - рассказала Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Кроме того, на избирательных участках организуют дежурство волонтеров. В дни голосования задействуют около 10 тысяч ребят.

Сергей Наливайко, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области рассказал, что за единство, за спокойствие, за стабильность - эти постулаты для всех важны, они всех объединяют. А мы знаем, что наша сила в единстве. Еще раз хочется сказать - нужно использовать эту возможность и это продемонстрировать.