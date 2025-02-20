Начальник УГЗ МЧС рассказал, почему белорусская пожарная школа является одной из лучших в мире

Оперативно-тактический полигон Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси является международным центром подготовки спасателей.

Сколько на нем обучилось людей за все время? Почему белорусская пожарная школа одна из лучших в мире? Об этом рассказал в "Актуальном интервью" начальник УГЗ МЧС Беларуси Иван Полевода.

Иван Полевода:

"За последние 7 лет на полигоне обучены более 7 тыс. специалистов практически со всего мира, если быть точнее, то из 70 государств. Самое яркое доказательство, почему белорусская пожарная школа признана лучшей в мире, - это наличие полигона".

В таком месте можно имитировать пожары, взрывы и другие чрезвычайные ситуации. К примеру, на нем можно отработать ликвидацию возгорания железнодорожного транспорта и создать условия безопасности подвижного состава.

Начальник УКЗ отметил, что на полигоне находится 28 тренировочных площадок, но также можно произвести дополнительные доработки, и количество площадок увеличиться до 60. "На данный момент на полигоне можно отработать любую чрезвычайную ситуацию, характерную для Республики Беларусь", - добавил он.