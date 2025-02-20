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Начальник УГЗ МЧС рассказал, почему белорусская пожарная школа является одной из лучших в мире
Оперативно-тактический полигон Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси является международным центром подготовки спасателей.
Сколько на нем обучилось людей за все время? Почему белорусская пожарная школа одна из лучших в мире? Об этом рассказал в "Актуальном интервью" начальник УГЗ МЧС Беларуси Иван Полевода.
Иван Полевода:
"За последние 7 лет на полигоне обучены более 7 тыс. специалистов практически со всего мира, если быть точнее, то из 70 государств. Самое яркое доказательство, почему белорусская пожарная школа признана лучшей в мире, - это наличие полигона".
В таком месте можно имитировать пожары, взрывы и другие чрезвычайные ситуации. К примеру, на нем можно отработать ликвидацию возгорания железнодорожного транспорта и создать условия безопасности подвижного состава.
Начальник УКЗ отметил, что на полигоне находится 28 тренировочных площадок, но также можно произвести дополнительные доработки, и количество площадок увеличиться до 60. "На данный момент на полигоне можно отработать любую чрезвычайную ситуацию, характерную для Республики Беларусь", - добавил он.
Полигон Института переподготовки и повышения квалификации УГЗ МЧС Беларуси призван осуществлять практическую подготовку спасателей, которые могут привлекаться к решению любой чрезвычайной ситуации и которые могут работать абсолютно в любом регионе страны.