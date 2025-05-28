Надежный щит Беларуси - пограничники отмечают профессиональный праздник

Полоцкий погранотряд - форпост на севере Беларуси. В зоне ответственности участок границы с Литвой и Латвией протяженностью более 270 километров. Погранзастава "Бигосово" - одна из 17 именных в стране. О героическом подвиге красноармейца Николая Хохлова молодое поколение пограничников знает все. Говорят, что нести службу здесь особая гордость.

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Александр Туряев, инспектор-гранатометчик пограничной заставы "Бигосово" им. красноармейца Николая Хохлова:

"Очень горд, что являюсь частью органов пограничной службы Республики Беларусь. Служба для каждого человека крайне важна. Она тебя закаляет, открывает новые способности в тебе".

Алексей Радивонюк, начальник погранзаставы "Бигосово" им. красноармейца Николая Хохлова:

"В органы пограничной службы проходят отбор наиболее подготовленные граждане Республики Беларусь. Осуществляется проведение тактико-строевых занятий, занятий по идеологической подготовке. Военнослужащие постигают все основы и азы пограничной службы".

Интеллектуальная граница

Государственная граница откликается на вызовы времени. Ситуация вокруг наших рубежей обязывает усиливать их охрану, чтобы каждая белорусская семья была в безопасности.

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Держать рубежи на замке помогают современные технические комплексы. Граница становится интеллектуальной. Системы охраны отслеживают ситуацию и передают данные на заставу. Информация о возможном нарушении границы поступает дежурному в режиме реального времени.

Пограничники - лицо страны

А еще пограничники - это лицо страны. Именно они первыми встречают всех, кто въезжает в Беларусь. Зеленый свет но только после тщательной проверки документов. Людмила Белоус несет службу в пункте пропуска "Григоровщина". Работа с людьми, говорит, это особый вид искусства.

Людмила Белоус, контролер отделения пограничного контроля "Григоровщина":

"Нужно быть внимательным, усидчивым, наблюдательным. Категория людей пересекает границу разная, возрастная тоже разная. К каждому нужен индивидуальный подход. У нас в пункте пропуска на зеленой границе служат настоящие профессионалы".

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В пункте пропуска "Григоровщина" все устроено так, чтобы каждый пересекающий границу чувствовал себя комфортно. Пропускная способность в сутки до тысячи человек. Особый интерес к Беларуси благодаря безвизу. Едут отдохнуть, закупиться, навестить родственников. Работа отлажена. Только с начала этого года через "Григоровщину" проследовало более 40 тыс. безвизовых туристов.

Павел Мартиновский, начальник отделения пограничного контроля "Григоровщина":

"Мы несем службу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для комфортного оформления лиц созданы рабочие места. Имеются профессиональные кадры, которые это делают максимально быстро. Я уже в органах пограничной службы с 2007 года. Считаю, что это часть моей жизни".

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"Лица, которые пребывают к нам в Беларусь, или те, которые уже уезжают, всегда делятся впечатлениями. И первое впечатление о том, как их встретили. И вот на пограничниках как раз эта ответственная миссия. И мы с честью и достоинством выполняем поставленные задачи".