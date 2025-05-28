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Надежный щит Беларуси - пограничники отмечают профессиональный праздник
Полоцкий погранотряд - форпост на севере Беларуси. В зоне ответственности участок границы с Литвой и Латвией протяженностью более 270 километров. Погранзастава "Бигосово" - одна из 17 именных в стране. О героическом подвиге красноармейца Николая Хохлова молодое поколение пограничников знает все. Говорят, что нести службу здесь особая гордость.
Александр Туряев, инспектор-гранатометчик пограничной заставы "Бигосово" им. красноармейца Николая Хохлова:
"Очень горд, что являюсь частью органов пограничной службы Республики Беларусь. Служба для каждого человека крайне важна. Она тебя закаляет, открывает новые способности в тебе".
Алексей Радивонюк, начальник погранзаставы "Бигосово" им. красноармейца Николая Хохлова:
"В органы пограничной службы проходят отбор наиболее подготовленные граждане Республики Беларусь. Осуществляется проведение тактико-строевых занятий, занятий по идеологической подготовке. Военнослужащие постигают все основы и азы пограничной службы".
Интеллектуальная граница
Государственная граница откликается на вызовы времени. Ситуация вокруг наших рубежей обязывает усиливать их охрану, чтобы каждая белорусская семья была в безопасности.
Держать рубежи на замке помогают современные технические комплексы. Граница становится интеллектуальной. Системы охраны отслеживают ситуацию и передают данные на заставу. Информация о возможном нарушении границы поступает дежурному в режиме реального времени.
Пограничники - лицо страны
А еще пограничники - это лицо страны. Именно они первыми встречают всех, кто въезжает в Беларусь. Зеленый свет но только после тщательной проверки документов. Людмила Белоус несет службу в пункте пропуска "Григоровщина". Работа с людьми, говорит, это особый вид искусства.
Людмила Белоус, контролер отделения пограничного контроля "Григоровщина":
"Нужно быть внимательным, усидчивым, наблюдательным. Категория людей пересекает границу разная, возрастная тоже разная. К каждому нужен индивидуальный подход. У нас в пункте пропуска на зеленой границе служат настоящие профессионалы".
В пункте пропуска "Григоровщина" все устроено так, чтобы каждый пересекающий границу чувствовал себя комфортно. Пропускная способность в сутки до тысячи человек. Особый интерес к Беларуси благодаря безвизу. Едут отдохнуть, закупиться, навестить родственников. Работа отлажена. Только с начала этого года через "Григоровщину" проследовало более 40 тыс. безвизовых туристов.
Павел Мартиновский, начальник отделения пограничного контроля "Григоровщина":
"Мы несем службу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для комфортного оформления лиц созданы рабочие места. Имеются профессиональные кадры, которые это делают максимально быстро. Я уже в органах пограничной службы с 2007 года. Считаю, что это часть моей жизни".
Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:
"Лица, которые пребывают к нам в Беларусь, или те, которые уже уезжают, всегда делятся впечатлениями. И первое впечатление о том, как их встретили. И вот на пограничниках как раз эта ответственная миссия. И мы с честью и достоинством выполняем поставленные задачи".
В любое время суток и при любой погоде пограничники несут службу. И даже профессиональный праздник совсем не повод расслабляться. Когда-то делом жизни они выбрали быть надежным щитом Отечества, охранять рубежи и стоять на страже суверенитета родной страны, который начинается именно здесь, на государственной границе.