Надо так воспитывать подрастающее поколение, чтобы было на кого опереться в старости - блогер Дединк

Педагог, кандидат исторических наук Александр Дединкин снимает популярные блоги об истории в Беларуси, которые пользуются популярностью у школьников. Почему сегодня учитель не только предметник, блогер рассказал в программе "Актуальное интервью".

Учитель уже давно не предметник, считает Александр Дединкин. Учитель интересен детям больше чем учитель. На уроке он дает знания. Но хороший педагог будет говорить с детьми и на другие темы, кроме своего предмета. "Только в этом диалоге мы сформируем личность, - убежден Александр Дединкин. - Поэтому он наставник. Белорусское слово "настаўнік" по смыслу больше подходит, оно более глубокое".

Александр Дединкин:

"Я не распыляюсь на разные темы. Я выполняю свою одну миссию - воспитывать, формировать подрастающее поколение, чтобы мне было на кого опереться в старости. Я хочу быть уверен, что не зря работаю".

Сегодня крайне необходимо взаимодействие блогерского сообщества и государства, считает историк-блогер. По его мнению, у БТ, ОНТ и других белорусских каналов есть достаточная аудитория, и у блогеров тоже достаточно подписчиков, поэтому такой неформальный институт сможет очень эффективно работать. "Но только тогда, когда эта работа будет вместе с государством. Не могут блогеры работать без государства и без государственной поддержки. И государству сложно, особенно в переломные моменты нашей истории, накануне каких-то важнейших мероприятий. Только в единстве мы можем добиться результата", - уверен Александр Дединкин.

Нужно работать с разными аудиториями, снимать разный контент, считает он. "Государство уже обратило на это внимание, я очень рад этому моменту. Это нужно было сделать и чуть раньше", - отметил блогер.