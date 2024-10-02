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Надо так воспитывать подрастающее поколение, чтобы было на кого опереться в старости - блогер Дединк
Педагог, кандидат исторических наук Александр Дединкин снимает популярные блоги об истории в Беларуси, которые пользуются популярностью у школьников. Почему сегодня учитель не только предметник, блогер рассказал в программе "Актуальное интервью".
Учитель уже давно не предметник, считает Александр Дединкин. Учитель интересен детям больше чем учитель. На уроке он дает знания. Но хороший педагог будет говорить с детьми и на другие темы, кроме своего предмета. "Только в этом диалоге мы сформируем личность, - убежден Александр Дединкин. - Поэтому он наставник. Белорусское слово "настаўнік" по смыслу больше подходит, оно более глубокое".
Александр Дединкин:
"Я не распыляюсь на разные темы. Я выполняю свою одну миссию - воспитывать, формировать подрастающее поколение, чтобы мне было на кого опереться в старости. Я хочу быть уверен, что не зря работаю".
Сегодня крайне необходимо взаимодействие блогерского сообщества и государства, считает историк-блогер. По его мнению, у БТ, ОНТ и других белорусских каналов есть достаточная аудитория, и у блогеров тоже достаточно подписчиков, поэтому такой неформальный институт сможет очень эффективно работать. "Но только тогда, когда эта работа будет вместе с государством. Не могут блогеры работать без государства и без государственной поддержки. И государству сложно, особенно в переломные моменты нашей истории, накануне каких-то важнейших мероприятий. Только в единстве мы можем добиться результата", - уверен Александр Дединкин.
Нужно работать с разными аудиториями, снимать разный контент, считает он. "Государство уже обратило на это внимание, я очень рад этому моменту. Это нужно было сделать и чуть раньше", - отметил блогер.
Контакт уже состоялся, поскольку уже происходит общение между блогерами и представителями государственных СМИ, подчеркнул он. "Наладятся контакты, и все пойдет очень хорошо", - уверен Александр Дединкин.
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