Блогер-историк: Моя любовь к Родине передается и детям

Педагог, кандидат исторических наук Александр Дединкин снимает популярные блоги об истории Беларуси. Как ему удается удерживать внимание молодежи и придумывать нестандартные подходы, чтобы заинтересовывать ребят историей, блогер рассказал в программе "Актуальное интервью".

"То, что я несу ребятам, школьникам, - моя миссия, - заявил он. - Начинал я с пятиклассниками работать, сейчас они уже старшеклассники и даже студенты. Это то, чем я хочу жить, это то, чем я дорожу. И эта моя любовь к Родине передается и детям".

Александр Дединкин:

"Поэтому я хочу успеть, чтобы наше молодое поколение любило свою Родину, не отрекалось от своих корней, и только тогда народ будет иметь будущее, народ будет счастлив. Вот так я и работаю".

Отвечая на вопрос, насколько неформальный формат в образовании востребован молодежью, Александр Дединкин отметил, что его ученики сами просят его выходить в стрим в TikTok. "Я каждую пятницу в TikTok", - сказал он.

По словам педагога, ребята, которые смотрят его стримы, не прогульщики. Они пересматривают уроки, задают дополнительные вопросы, поскольку на школьном уроке нет столько времени, чтобы все обсудить. "На стримах более 5 тыс. человек одновременно. Смотрит не только класс, но и, наверное, вся Беларусь", - отметил историк.

Александр Дединкин:

"Вряд ли я себя тиктокером великим назову, но для меня это приятно. Это мне придает осознание того, что я нужен. И это значит, что образовательный контент по истории моей родной земли востребован. Это для меня крайне важно".

ДединкинПо словам педагога, идея работать в таком формате пришла школьникам. "Это ребята и попросили. На слабо взяли. А можете Вы это? Я говорю: могу. А это можете? Могу. И вот так пошло. Оказывается, я тоже много чего могу".