Чтобы сделать Америку великой, Трамп готов идти на достаточно серьезные шаги. И очень многие мероприятия, которые он задумывает, рассчитаны не на один президентский срок. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович.

Каким образом приход Трампа к власти повлияет на будущее Евросоюза, на центры принятия решений? Ведь те санкции, которые Трамп обещает ввести, являются фактически удавкой на шее стран Евросоюза. Заставит ли это европейских политиков и финансово-экономические группы, которые за ними стоят, мыслить прагматично в русле национальных интересов?

"Как мы видим, национальные интересы не входят в сферу внимания сегодняшних европейских лидеров. Они борются за то, чтобы вообще выжить, остаться хоть на каком-то месте. Если бы это не были личные интересы, то сегодня, возможно, мы бы не говорили о кризисе в Европе", - высказала уверенность Юлия Абухович.

"Разве разумные люди, радеющие за интересы своего государства, действовали бы так, поддерживая страну, которая ведет войну с 2014 года и противопоставляет Российскую Федерацию, которая защищает не только свои интересы, но и интересы мира?" - задается вопросом она.

По словам эксперта, Трамп демонстрирует подходы, которые показывают, где место Европы сегодня. На его инаугурацию приглашены влиятельные владельцы огромных состояний, лидеры стран Латинской Америки. И это является демонстрацией определенного акцента, который будет расставлен в американской политике.

"Сегодня был приглашен лидер Китайской Народной Республики, но Китай не стал нарушать традицию и отправляет своего чиновника, но очень важного чиновника в структуре управления Китайской Народной Республикой. Приглашен ряд представителей европейских государств: Джорджа Мелони (премьер-министр Италии. - Прим. ред.), Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании. - Прим. ред.). То есть Трамп очень конкретно расставляет приоритеты и делает намеки на то, с кем и как он будет разговаривать, - сделала вывод Юлия Абухович. - Ни Макрон, ни Шольц на инаугурацию не приглашены".

Возможно, за представителями европейских государств, приглашенными на инаугурацию, будущее европейской политики, потому что тот, кто сможет опереться на американскую поддержку в Европе, скорее всего, победит на выборах и сможет влиять на развитие экономических связей. А может даже сделает так, что санкции, которые обещает Трамп, не коснутся его государства.

Юлия Абухович предположила и еще один вариант: может быть, это сигнал европейским политикам задуматься о том, стоит ли оставаться в Европейском Союзе, который американцы будут облагать пошлинами.