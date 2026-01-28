"Наглость неописуемая": как Зеленский, отменивший выборы, учит Беларусь демократии

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в "Актуальном интервью" раскритиковал недавние выступления Владимира Зеленского, в которых тот упомянул также Беларусь.

Комментируя выступления Зеленского, эксперт отметил, что в Давосе украинский лидер критиковал даже тех, от кого зависит финансовая поддержка Киева. "Выступая в Давосе, он наехал на многих, в том числе на тех, у кого он с рук кормится, на европейцев", - подчеркнул он.

По словам обозревателя, особенно поражает, что человек, отменивший выборы в своей стране и организующий преследование собственных граждан, позволяет себе поучать других в вопросах демократии и прав человека. "Выступление, где он упомянул Беларусь и Александра Лукашенко, состоялось, как мы понимаем, в Вильнюсе, где он встречался в том числе с некоторыми беглыми белорусскими деятелями. И меня просто поражает, что человек, отменивший выборы в своей стране, который организовывает ловлю, травлю массы украинских мужиков, лишив их вообще всяческих человеческих прав, рассуждает через губу о том, в какой стране, по его мнению, недостаточно демократии, где и у кого больше прав и так далее. Конечно, наглость неописуемая", - отметил он.

Если сравнивать права человека в России, Беларуси и Украине, то, простите меня, Украина там и рядом не стояла. Владимир Корнилов

"Сейчас у них там в Киеве морозы, люди идут обогреваться в шатры специальные, а украинские мужчины не могут туда идти. Лучше мерзнуть дома без света, тепла, чем знать, что тебя там могут схватить эти самые людоловы Зеленского", - заявил обозреватель.