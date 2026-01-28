3.75 BYN
"Наглость неописуемая": как Зеленский, отменивший выборы, учит Беларусь демократии
Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в "Актуальном интервью" раскритиковал недавние выступления Владимира Зеленского, в которых тот упомянул также Беларусь.
Комментируя выступления Зеленского, эксперт отметил, что в Давосе украинский лидер критиковал даже тех, от кого зависит финансовая поддержка Киева. "Выступая в Давосе, он наехал на многих, в том числе на тех, у кого он с рук кормится, на европейцев", - подчеркнул он.
По словам обозревателя, особенно поражает, что человек, отменивший выборы в своей стране и организующий преследование собственных граждан, позволяет себе поучать других в вопросах демократии и прав человека. "Выступление, где он упомянул Беларусь и Александра Лукашенко, состоялось, как мы понимаем, в Вильнюсе, где он встречался в том числе с некоторыми беглыми белорусскими деятелями. И меня просто поражает, что человек, отменивший выборы в своей стране, который организовывает ловлю, травлю массы украинских мужиков, лишив их вообще всяческих человеческих прав, рассуждает через губу о том, в какой стране, по его мнению, недостаточно демократии, где и у кого больше прав и так далее. Конечно, наглость неописуемая", - отметил он.
Если сравнивать права человека в России, Беларуси и Украине, то, простите меня, Украина там и рядом не стояла.
"Сейчас у них там в Киеве морозы, люди идут обогреваться в шатры специальные, а украинские мужчины не могут туда идти. Лучше мерзнуть дома без света, тепла, чем знать, что тебя там могут схватить эти самые людоловы Зеленского", - заявил обозреватель.
Он подчеркнул, что попытки Зеленского учить других устраивать мир и демократию выглядят особенно цинично на фоне ситуации внутри Украины. "И он будет рассказывать нам всем о том, как нужно устраивать мир и обустраивать демократию. Но это действительно выглядит цинично и, честно говоря, глупо", - заключил эксперт.