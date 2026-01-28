3.75 BYN
"Абсолютно персонализированный проект": как Совет мира может разрушить ООН-центричный мир
Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в "Актуальном интервью" назвал инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира амбициозным личным проектом, направленным на формирование образа миротворца.
"Это амбициозный, личный, персональный проект Трампа под его имидж миротворца. Он не скрывает, почему и для чего создает этот совет. Он принимает, по сути дела, самоличное решение, он решает, кого звать, кого исключать из этого совета. Так что в этой связи, конечно, это абсолютно персонализированный проект под личные амбиции Дональда Трампа", - подчеркнул обозреватель.
Создал он его для того, чтобы противопоставить себя Нобелевскому комитету мира (Норвежскому Нобелевскому комитету - прим. ред.), Организации Объединенных Наций.
"И в этой связи есть нюансы. Мы-то, и Москва, и Минск, всегда выступали и выступаем за ООН-центричный мир. Мы много претензий имели и имеем к этой структуре, но, тем не менее, другой альтернативы мы не видим", - отметил обозреватель.
Он призвал с осторожностью относиться к инициативе Трампа, несмотря на возможность поддержки отдельных миротворческих усилий. "И вот создан Совет мира, надо понимать, мы, конечно, можем в нем поучаствовать и миротворческие усилия в секторе Газа или в других регионах мира мы можем поддерживать, но я бы все-таки аккуратно относился к этим призывам Трампа разрушать систему, построенную на ООН и на организациях внутри ООН. Поскольку это может разрушить те самые институты, которые с таким трудом мы все создавали и которые мы стараемся защитить", - заключил Владимир Корнилов.