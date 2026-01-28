"Абсолютно персонализированный проект": как Совет мира может разрушить ООН-центричный мир

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37ab95a-81ca-40ae-8519-dbb7a8bd6f06/conversions/93e9d3ba-7f09-492a-899c-1ac0488e1a74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37ab95a-81ca-40ae-8519-dbb7a8bd6f06/conversions/93e9d3ba-7f09-492a-899c-1ac0488e1a74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37ab95a-81ca-40ae-8519-dbb7a8bd6f06/conversions/93e9d3ba-7f09-492a-899c-1ac0488e1a74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37ab95a-81ca-40ae-8519-dbb7a8bd6f06/conversions/93e9d3ba-7f09-492a-899c-1ac0488e1a74-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в "Актуальном интервью" назвал инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира амбициозным личным проектом, направленным на формирование образа миротворца.

"Это амбициозный, личный, персональный проект Трампа под его имидж миротворца. Он не скрывает, почему и для чего создает этот совет. Он принимает, по сути дела, самоличное решение, он решает, кого звать, кого исключать из этого совета. Так что в этой связи, конечно, это абсолютно персонализированный проект под личные амбиции Дональда Трампа", - подчеркнул обозреватель.

Создал он его для того, чтобы противопоставить себя Нобелевскому комитету мира (Норвежскому Нобелевскому комитету - прим. ред.), Организации Объединенных Наций. Владимир Корнилов

"И в этой связи есть нюансы. Мы-то, и Москва, и Минск, всегда выступали и выступаем за ООН-центричный мир. Мы много претензий имели и имеем к этой структуре, но, тем не менее, другой альтернативы мы не видим", - отметил обозреватель.