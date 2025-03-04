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Награда за красоту, талант и опыт. В Несвиже чествуют победительниц конкурса "Женщина года"
Многодетные мамы, опытные управленцы, талантливые педагоги и ценные специалисты. Итоги республиканского конкурса "Женщина года - 2024" подведут в Несвиже.
Концентрация красоты, силы и таланта 12 марта в Несвижском замке просто зашкаливает.
Среди номинантов белоруски самых разных профессий: руководители предприятий, педагоги, врачи, работники промышленности, представители силовых структур и многодетные мамы. До начала самого награждения еще есть время, все в предвкушении. И для прекрасных дам организовали экскурсию по замку.
Ольга Светлицкая, главврач Больницы скорой медицинской помощи Минска: "Это чудесный день, совершенно неожиданный для меня, но очень приятный, потому что собрались здесь, в этом замке, с моими единомышленниками. Здесь собрались самые лучшие женщины, активные, те, у кого сердце болит за то, чтобы наша дорогая Беларусь развивалась. И хорошо, что это попадает на такой солнечный день. Это настоящий женский праздник. Такое впечатление, что 8 Марта у нас продолжается и продолжается".
"Столько женщин красивых собрались в один день, что просто глаза разбегаются от нарядов, от улыбок, от теплоты душевной, от хорошего настроения женского. День сегодня замечательный. Такая хорошая подготовка, столько сделано", - делится своими впечатлениями соцработник территориального центра соцобслуживания населения Советского района Минска Елена Смольская.
Галина Рай, директор Воложинского территориального центра соцобслуживания населения: "Волнение, конечно же, волнение и такое ощущение единства с первого шага. Здесь собрались женщины, очень достойные женщины, очень много сделавшие каждая в своей сфере для нашей страны, для наших людей. И я номинируюсь в номинации "Сердце отдаю людям". На протяжении всей своей работы я чувствую, как делюсь частичкой своего сердца, своего тепла, заботы с другими людьми".
Конкурс "Женщина года" - это традиция в нашей стране, проходит она уже в 17-й раз. Представительницы прекрасного пола шли к этой награде многие годы. Они совершенствовались, становились мудрее и в этот день получают заслуженные награды.