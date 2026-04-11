Налог на питомцев - одна из самых обсуждаемых тем в интернете

Мы в ответе за тех, кого приручили, - забота о четвероногом друге накладывает на хозяев серьезную ответственность. Сюда входит целый спектр правил, о которых многие владельцы часто забывают. Одно из главных - официальная регистрация питомца. Эта тема до сих пор активно обсуждается в социальных сетях. Правило едино для всех, вне зависимости от того, где живет ваш любимец - в квартире или в частном доме. Но в этом вопросе есть свои нюансы.

Кошки и собаки - привычные жители белорусских домов. Только в столице по последней переписи хвостатых числятся почти 14 тысяч собак и 1,5 тыс. кошек. Но это лишь те, кто прошел процедуру регистрации, - в действительности «хвостатых» горожан гораздо больше. Специальных разрешений, чтобы завести питомца, закон не требует, но устанавливает четкие рамки. В одной квартире могут проживать максимум два животных. В частном секторе правила мягче в плане количества, но строже в вопросах безопасности: прививка от бешенства - обязательное требование для всех.

Касательно регистрации, то ее можно пройти в местной администрации.

Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО "Минское городское жилищно-коммунальное хозяйство":

"Административная процедура абсолютно бесплатная, совершается в день подачи заявления. Необходимо подать только заявление на регистрацию. И по окончании процедуры владелец собаки получает удостоверение и жетон. После регистрации животного, именно собаки, налог начисляется исключительно на собаку, в счет-извещение по оплате за жилищно-коммунальные услуги будет включаться сумма налога".

Налог на питомца: 14 рублей для обычных пород, 67 рублей - для потенциально опасных собак

Согласно Налоговому кодексу, базовая ставка составляет 14 рублей для обычных пород и 67 рублей - для потенциально опасных. При этом местные советы депутатов имеют право снижать эти суммы, но не более чем в два раза. Так, в Минске для владельцев собак всех пород налог един и составляет 11 рублей 10 копеек.

Юлия Таран, официальный представитель Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"От уплаты налога за владение собаками освобождаются граждане — инвалиды первой и второй группы, также инвалиды, имеющие в собственности собак-поводырей. От уплаты налога на владение одной собакой освобождаются пенсионеры, многодетные семьи, родители, усыновители и удочерители детей-инвалидов до 18 лет, а также граждане, проживающие в частном секторе".

Двойная ответственность для хозяев частных домов

Для хозяев частных домов введена дополнительная обязанность. Они должны отчитываться не только о приобретении (напомним, что на первую собаку налог не взимается, а вот со второй и последующих уже да). Но помимо уведомления местных властей о регистрации хозяевам частных домов необходимо сообщать и о гибели животного. Молчание - прямое правонарушение, за которое предусмотрено наказание.

Сообщить о гибели или утере домашнего питомца необходимо в местную администрацию в течение трех дней.

Мария Макеева, адвокат Минской городской коллегии:

"В случае гибели животного его необходимо захоронить в специально отведенном для этого месте, ни в коем случае не на приусадебном участке либо в самовольно избранном месте. В данном случае можно говорить о нарушении санитарных правил, за которые предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин".

Контроль за содержанием животных в Беларуси

Контроль за соблюдением правил содержания домашних животных осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами. В частном секторе к контролю подключается и ветеринарная служба. Что касается бездомных животных, то здесь все зависит от местных властей.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сначала идет отлов данных животных по заявлению местных властей. Например, в сельском совете местная власть видит, что существуют такие стаи бездомных животных. Запрашивают на отлов, собак отлавливают и помещают в питомники. Такие питомники находятся в областных центрах. Также, конечно, бывает и уничтожение животных, но это в том случае, если они подвержены бешенству".

Чтобы хвостатый друг не потерялся и не стал "бездомным", по закону каждый гражданин имеет право чипировать своего любимца; это не обязательная мера, но здесь отмечают ряд плюсов.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Если у меня домашний питомец потерялся, по чипу мы можем определить, когда его находит кто-то, чей это домашний питомец, и позвонить; есть вся информация по адресу, отдать домашнее животное своему хозяину. Если животное у нас сегодня чипировано, то мы понимаем, что полное ветеринарное их обслуживание проводится ежегодно".

В Беларуси есть целый свод "Правил содержания домашних собак, кошек…", установленных Советом министров, и Закон "Об ответственном обращении с животными".

Мария Макеева, адвокат Минской городской коллегии:

"Правила эти довольно объемные, и там есть обязанность регистрировать животное, сообщать о его гибели, смерти, потере и тому подобном. То есть за любое из этих нарушений, возможно, придется заплатить штраф в размере от 1 до 15 базовых величин".

Налог во благо: новые места для прогулок и поддержка питомников