Налоговый кодекс, деятельность органов по ЧС. Депутаты Беларуси формируют план предстоящей работы

Белорусский парламент готовится к открытию сессии. Особое внимание пакету бюджетных документов на будущий год. Кроме того, в высокой степени готовности ряд новых законопроектов в разных сферах - от урегулирования административной ответственности до реагирования на чрезвычайные ситуации. В приоритете пакетный принцип рассмотрения законопроектов.

Впереди важное сентябрьское событие для белорусского парламента. В Овальном зале Дома правительства уже готовятся к открытию нового законотворческого сезона. Впрочем, здесь нет никакой интриги: каждый третий вторник сентября начинается новая сессия парламента. В этом году это произойдет 16 числа, парламентарии уже формируют план предстоящей работы. В портфеле депутатов более десятка законопроектов.

Если быть точными, 13 законопроектов уже внесены в Палату представителей, из них 12 включены в график рассмотрения на предстоящей сессии. Есть и такие, о которых говорят как о находящихся в высокой степени готовности. Это значит, что документы прошли экспертную оценку, согласованы и полностью готовы к обсуждению в Овальном зале. Среди них Налоговый кодекс, вопросы деятельности органов по чрезвычайным ситуациям и изменения в сфере административной ответственности.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8bd75a8-e8a3-460e-9302-8e6b9a8b7190/conversions/ccfb96ea-e363-4159-86ce-ba40f23c8cee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8bd75a8-e8a3-460e-9302-8e6b9a8b7190/conversions/ccfb96ea-e363-4159-86ce-ba40f23c8cee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8bd75a8-e8a3-460e-9302-8e6b9a8b7190/conversions/ccfb96ea-e363-4159-86ce-ba40f23c8cee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8bd75a8-e8a3-460e-9302-8e6b9a8b7190/conversions/ccfb96ea-e363-4159-86ce-ba40f23c8cee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сейчас в плане 12 законопроектов, но это не окончательная цифра. Понятно, что в течение третьей сессии Палаты представителей новые законопроекты будут продолжать поступать. Сейчас у нас есть целый ряд законопроектов, связанных с уголовной и административной ответственностью. Здесь важен взвешенный подход. В некоторых случаях речь идет о либерализации законодательства, но при этом важно, чтобы такая либерализация не приводила к росту числа правонарушений. Все зависит от глубокого анализа: действительно ли те или иные деяния представляют общественную опасность или нет".

Как еще изменится правовое поле? Экономический блок вопросов на предстоящей сессии во многом будет связан с законом о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.



Депутаты обещают, что это будет комплексный и системный подход к регулированию бизнеса, чтобы предотвратить возможные правовые коллизии в будущем. Для достижения этой цели будет применяться так называемый пакетный принцип подготовки законов: в парламент вносится сразу весь пакет документов, необходимых для реализации новых норм. Такой подход, например, планируется использовать при разработке законодательства об МЧС.

"Кстати, это все чаще встречается в нашей работе, и это правильно. Дело в том, что пакетный принцип рассмотрения законопроектов позволяет избежать последующих коллизий и ошибок прежде всего в правоприменении", - подчеркнул Вадим Ипатов.

В парламентской деятельности по союзной линии также ожидаются важные нововведения. Парламентское собрание Союза Беларуси и России создало совместную комиссию по сохранению исторической памяти.