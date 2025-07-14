"Нам до Минска очень далеко". Турист из Латвии посетил Беларусь и был ошеломлен увиденным

"Перед вами прекрасный город Минск, страна Беларусь. Очень часто у нас в Латвии говорят, что это страна-агрессор, но я так не считаю, потому что все проблемы у нас в голове. Я приехал, посмотрел и убедился: это очень чистый и приятный город, с отзывчивыми людьми, вкусной едой и низкими ценами. Да, в каждой стране есть свои плюсы и минусы, но все же нам до Минска очень далеко, чего стоит только одна чистота в городе, - не скрывал удивления гость. - Многие наши латвийские "специалисты" говорят, что разрушение заводов и распродажа всего - это была вынужденная мера, мол, так мы спасли экономику. Я так не считаю. Вот вам пример: Беларусь сохранила заводы, продолжает работать, выпускает тракторы, МАЗы и БелАЗы, которые, на мой взгляд, одни из лучших в мире. Посмотрите на эту красоту, тут действительно не о чем спорить".