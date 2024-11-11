Мурал "Будущее Беларуси в твоих руках" торжественно презентовали в Барановичах 14 декабря, передает агентство "Минск-Новости".

Традиционный подарок от "Марафона единства" - мурал "Будущее Беларуси в твоих руках" - нанесен на фасад одного из домов на улице Кирова. Арт-объект наполнен глубоким смыслом.

Мурал украсил фасад дома на ул. Кирова, 44.

"Это место одно из самых молодежных в городе - рядом два колледжа и университет. Мурал будет напоминать молодым людям о единстве, традиционных для Беларуси ценностях", - отметил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ", член Совета Республики Александр Лукьянов.

Он напомнил, что "Марафон единства" набирает обороты, и пригласил желающих посетить площадку у Ледового дворца, где в том числе пройдет квест "Это все мое родное".

"В Барановичах установлен рекорд по числу команд, зарегистрированных на городской квест. Состязаться в знании истории страны, региона и города выразило желание более 80 команд!" - уточнил А. Лукьянов.

"Мурал объединяет столько важных для нас символов: очертания Беларуси, цитату Президента, молодую семью с ребенком, мирное небо. Все это впечатляет! Мне волнительно петь на фоне такого значимого произведения искусства", - поделилась участница эстрадно-вокальной студии "Super Детки" Эмилия Слинко.