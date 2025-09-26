"Направлений очень много". Свиридов о перспективах сотрудничества Беларуси и Эфиопии

"Исторически у России и Беларуси очень крепкие связи с Эфиопией еще с конца XIX века. В советские времена динамичные отношения развивались. Сейчас Эфиопия присоединилась к БРИКС, поэтому основа политическая, историческая для этих отношений очень прочная. Сейчас Эфиопия - это очень динамично развивающаяся экономика, которая растет в год примерно на 7-8 %, быстро растет потребление всего спектра возможных товаров, инвестиций. Активно развивается сейчас энергетический сектор в Эфиопии, они строят много новых гидроэлектростанций. Поэтому направлений для сотрудничества очень много: от продовольственного сектора, энергетики, машиностроения до инновационных, в том числе в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и так далее".