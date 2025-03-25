"Народ сделал правильный выбор" - инаугурация Президента Беларуси глазами участников

Инаугурация Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась во Дворце Независимости. На торжественное мероприятие были приглашены 1100 человек, сообщает БЕЛТА.

"Это праздник для всего белорусского народа. Не только для 1100 человек, которые находятся в этом зале. Могу вам по секрету сказать, что количество желающих попасть в этот зал было многократно больше. Вы видите, что полный зал. Места есть на балконе, места на второй части церемонии на клятве военных Главнокомандующему. Тысячи людей. Сколько посмотрит в прямом эфире и телеверсию, можно только догадываться. Но наверняка это будет вся цивилизованная патриотичная часть нашей Беларуси, тех людей, которые хотят нашей стране только благополучия, поступательного развития, как шаг за шагом нас ведет к процветанию глава государства", - сказал заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.

Как отметил заместитель премьер-министра Владимир Караник, сегодня его переполняет чувство гордости за страну.

"За то, что народ сделал правильный выбор. Чувство уверенности, что следующие пять лет мы будем жить в условиях стабильности, развития, и те масштабные проекты, которые пойдут на благо страны, на благо каждого жителя, будут реализованы. Наши граждане желают мира, развития, счастливого будущего для своих детей. И мы уверены, что это будет обеспечено с нашим Президентом как гарантом Конституции и мирного поступательного развития страны. У нас все получится", - отметил заместитель премьер-министра.

Директор Борисовской детской хореографической школы искусств Алла Рутковская поделилась тем, что все эти годы была вместе с Президентом и поддерживала курс главы государства.

"Я видела, что наш Президент делал. Видела его отношение к искусству, культуре, видела отношение к народу на селе, - отметила она. - Наш Президент видит наперед. Закладывает цели и действительно дает результат", - сказала Алла Рутковская.

"Президент настолько тонко понимает человека, настолько вникает во все, что другой раз просто диву даешься, как все это возможно. Глава государства о каждом думает, какую отрасль ни возьми. Куда ни посмотри - у нас везде порядок", - подчеркнула директор школы.

Алла Рутковская поделилась и личным: как готовилась к сегодняшнему важнейшему событию.