Народная песня под баян. Флешмоб на ж/д вокзале дал старт "Марафону единства" в Минске

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"Марафон единства" зашел в белорусскую столицу с парадного входа. Нити республиканской акции стали сплетаться прямо на ж/д вокзале. Спонтанный хор голосов посвятил песню Батьке.
Народная песня звучала под баян. Подхватывали и мимо проходящие. По первым подсчетам, к пению присоединилось более 400 голосов.
Эстафету праздника перенял цех Минского вагоноремонтного завода, где одно дело делают вместе с Минским вагонным депо.
"Марафон единства" продлится в белорусской столице неделю.