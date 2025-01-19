Народная песня под баян. Флешмоб на ж/д вокзале дал старт "Марафону единства" в Минске

"Марафон единства" зашел в белорусскую столицу с парадного входа. Нити республиканской акции стали сплетаться прямо на ж/д вокзале. Спонтанный хор голосов посвятил песню Батьке.

Народная песня звучала под баян. Подхватывали и мимо проходящие. По первым подсчетам, к пению присоединилось более 400 голосов.