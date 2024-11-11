Население Земли за 2024 год выросло на 82 млн человек

За 2024 год нас, землян, стало больше на 82 млн. Это следует из отчетов немецкого фонда мирового населения.

К 1 января 2025 года на планете будет жить 8,156 млрд человек. Отметку в 9 млрд можем достичь к 2037 году, прогнозируют в ООН.