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Население Земли за 2024 год выросло на 82 млн человек

За 2024 год нас, землян, стало больше на 82 млн. Это следует из отчетов немецкого фонда мирового населения.

К 1 января 2025 года на планете будет жить 8,156 млрд человек. Отметку в 9 млрд можем достичь к 2037 году, прогнозируют в ООН.

Впереди всех Африка, здесь самый большой прирост населения. За два десятилетия численность людей там может увеличиться более чем вдвое.

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