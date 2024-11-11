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Население Земли за 2024 год выросло на 82 млн человек
За 2024 год нас, землян, стало больше на 82 млн. Это следует из отчетов немецкого фонда мирового населения.
К 1 января 2025 года на планете будет жить 8,156 млрд человек. Отметку в 9 млрд можем достичь к 2037 году, прогнозируют в ООН.
Впереди всех Африка, здесь самый большой прирост населения. За два десятилетия численность людей там может увеличиться более чем вдвое.
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