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Насколько эффективна переработка ядерного топлива, рассказал эксперт
На данный момент на Белорусской атомной станции в основном используется открытый топливный цикл, когда продукты переработки не вовлекаются в ядерный топливный цикл, что является неэкономичным процессом.
Какие есть решения и как достичь наибольшей эффективности в переработке ядерного топлива, рассказал руководитель направления по сбалансированному ядерному топливу АО "ТВЭЛ" Валерий Брюхин в эфире "Первого информационного".
Валерий Брюхин:
"У нас ограничено сырье. Мы имеем меньший процесс урана-5 делящегося. Его нужно обогащать, это трудоемкий и высокотехнологичный процесс. В таком случае, почему бы не пойти по пути замкнутого ядерного топливного цикла? То есть то, что мы вовлекли в топливо, это сразу достали, после этого вовлекли в ядерный топливный цикл опять".
Эксперт рассказал и о перспективах для вовлечения материалов на станциях, а в перспективе и для Белорусской АЭС. "Первое, что мы можем предложить - вовлечь регенерированные ядерные материалы без вовлечения плутония. То есть мы достаем и очищаем ОЯТ, у нас остаются продукты переработки, такие как уран-5, уран-6, уран-2, их обогащаем и снова внедряем в топливный цикл. Это позволяет сильно сэкономить на природном сырье", - поделился Валерий Брюхин.