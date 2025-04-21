Насколько эффективна переработка ядерного топлива, рассказал эксперт

На данный момент на Белорусской атомной станции в основном используется открытый топливный цикл, когда продукты переработки не вовлекаются в ядерный топливный цикл, что является неэкономичным процессом.

Какие есть решения и как достичь наибольшей эффективности в переработке ядерного топлива, рассказал руководитель направления по сбалансированному ядерному топливу АО "ТВЭЛ" Валерий Брюхин в эфире "Первого информационного".

Валерий Брюхин:

"У нас ограничено сырье. Мы имеем меньший процесс урана-5 делящегося. Его нужно обогащать, это трудоемкий и высокотехнологичный процесс. В таком случае, почему бы не пойти по пути замкнутого ядерного топливного цикла? То есть то, что мы вовлекли в топливо, это сразу достали, после этого вовлекли в ядерный топливный цикл опять".