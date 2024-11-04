Настоящая венецианская карусель появится в Минске к Рождеству

Венецианская карусель, огромная елка и резиденция Деда Мороза - атмосферный городской пикник устроят в Минске в декабре, сообщает агентство "Минск-Новости".

Новогоднюю ярмарку устроят на известной площадке "Лучшая улица" 21 и 22 декабря. Что интересно, фестиваль давно и хорошо всем известен - этот тот самый главный городской пикник, только надевший зимнюю шубу.

"Мы знаем, как наши гости любят городские пикники, и в этом году решили не ждать следующего лета, а сделать всем известный фестиваль в самом настоящем новогоднем формате, - рассказали организаторы. - Интересно будет всем: молодежи, людям постарше и детям. Для этого к традиционным локациям пикника мы добавили праздничные развлечения и тематические угощения. Оливье обещаем".

Центром притяжения и местом для красивых фото станет большая рождественская ель, а также настоящая венецианская карусель, на которой прокатиться можно бесплатно.

Зимой на фестивале расположится и резиденция Деда Мороза, и новогодняя почта, и рождественский маркет с бесплатной фабрикой по упаковке подарков.

Поставят и елочный базар, где можно найти живую зеленую красавицу в дом и даже получить консультацию специалиста по правильному уходу за ней. Будет и постоянная локация - уличный кинотеатр, где гостям покажут новогодние фильмы в уютной атмосфере.

Комфорт гостей продумали с оглядкой на погоду: часть локаций зимнего фестиваля разместится в помещениях. В том числе есть и отдельное пространство для самых маленьких с тематическими играми и анимацией.