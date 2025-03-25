Настоящий клад идей! В Минске прошел гранд-финал конкурса "100 идей для Беларуси"

Свежий взгляд и смелые решения: в Минске прошел гранд-финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Проходит он уже в 14 раз. Молодые изобретатели и ученые со всей страны представили свои инновационные проекты, охватывающие самые разные сферы - от робототехники и искусственного интеллекта до медицины и агропромышленного комплекса.

Всего было представлено 155 проектов в 10 номинациях.

Будущее нашей страны - в руках молодежи. Их инновационные проекты - лучшее тому подтверждение. Именно этот лейтмотив звучит на гранд-финале конкурса "100 идей для Беларуси". Энергетика, агропромышленность, компьютерные технологии - всего представлено 10 номинаций и 155 проектов.

Робот-помощник с ИИ

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Робот с искусственным интеллектом "Тайрон". Это настоящий полезный помощник для повседневной жизни, который может многое, все благодаря встроенной камере и системе голосового управления.

Егор Клепацкий, учащийся СШ № 38 г. Витебска:

"Уникальность данного проекта заключается в его многофункциональности. Он может использоваться в таких сферах деятельности, как учитель, мониторинг измерительных приборов, охранник, продавец-консультант. Индустриальная сфера развлечений. Он имеет подвижные конечности и видеокамеру. С ним можно поговорить на абсолютно любые темы".

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Новый вариант переработки пластика

Михаил Залесский из Колодищанской средней школы придумал новый вариант переработки и утилизации пластиковых бутылок.

Михаил Залесский, учащийся Колодищанской средней школы № 2:

"Сначала берется бутылка, обычная пластиковая, любая, разрезается на этом незамысловатом устройстве, после чего получается такая бутылочная лента, которую впоследствии можно прогулять через сопло, которое нагревается до нужной температуры. Плавление пластика где-то 260-280 градусов, после чего на выходе получается готовый филамент. Филамент это такой материал, сырье для 3D-печати. Филамент накручивается на катушку, и после чего мы можем уже печатать различные фигурки, аксессуары".

Из медицинских МРТ снимков в 3D -модели

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Медицина в тандеме с виртуальными технологими - такой симбиоз двух сфер в один проект объединил Денис Китаров из Витебского госуниверситета имени Машерова. Проект представляет собой виарвизуализатор, который может превратить медицинские МРТ снимки в объемные модели.

Денис Китаров, магистрант Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Эта модель передает полностью все патологии заболевания человека, которые изображены на МРТ-снимке. И с помощью данной 3D-модели можно более удобно рассматривать данные патологии. Проект разработан при помощи Unity-программного обеспечения, который позволяет нам автоматически сменять МРТ-снимки. Этот процесс занимает не более 50 минут".

155 проектов и 10 номинаций

Всего на конкурсе ребята представили 155 проектов в 10 номинациях. Но экспертная комиссия выбрала только 30 победителей. Одним из победивших проектов - мобильное приложение для молодых фермеров.

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Екатерина Локун, Дарья Скуман, студентки УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины":

"Проект содержит в себе всю необходимую информацию, дабы молодой фермер смог завести ту или иную породу животных, там будет содержание, кормление, профилактика заболеваний. Выиграть среди таких достойных проектов - это практически нереально казалось".

Финансирование и привлечение инвесторов

Поддержка молодежи - один из главных приоритетов государства. Именно от их идей зависит будущее страны. И конкурс "100 идей для Беларуси" - это первый их этап на пути к успеху.

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Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Последние четыре года каждый четвертый проект находит в той или иной степени внедрение в реальном секторе экономики. Именно поэтому вместе с организационным комитетом мы договорились в течение 30 дней после финала направить финалистов и их работы по отраслям на предприятии, организации, в министерства и ведомства для того, чтобы на эти проекты обращали внимание".