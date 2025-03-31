3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Настроение отличное. "Первый информационный" присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё"
Эстафету акции "Дай лесу новае жыццё" подхватила команда "Первого информационного". И трудился сегодня десант журналистов в Узденском районе. 2 гектара леса теперь будут украшать ели и ольха черная.
Вместо камер и микрофонов, софитов и гримерок коллеги вооружились перчатками и спецприспособлением под названием "поттипутка". Инструктаж по технике безопасности и вперед! И только здесь в таком амплуа можно было увидеть ведущего Сергея Лапаницына, с которого в прямом смысле 7 потов сошло.
Сергей Лапаницын, ведущий телеканала "Первый информационный":
"Я говорю, никаких кардио в тренажерном зале. Пришли сюда, вспотели, все сделали, потратили свои ненужные калории и с удовольствием поехали домой отдыхать".
Технологию посадки контролировали сотрудники лесничества. Но это на первых порах. Дальше - все как по маслу. Главное - качественно вскопать землю.
Как отметили коллеги, помощь природе - отличный вариант тимбилдинга, где можно не думать про новости, хоть и ненадолго.
Яна Менделева, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"На самом деле вначале думали, но сейчас вот думаем только о саженцах. Свежий воздух, хорошая компания, что еще нужно для того, чтобы классно провести субботнее утро".
Карина Гуревич, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"Нас проинструктировали, рассказали, как ряды расположены, как сажать. Мне, конечно, кажется, что мужчинам работать чуть-чуть сложнее. Почему? Приходится мечом Колосова работать".
Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Мы же легкие Европы. Как Президент сказал, лес - одно из наших главных богатств, и надо его беречь. Польша нам смог, а мы им свежий воздух пускай нюхают".
Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":
"Настроение отличное. Мы, "Первый информационный", поддержали акцию, старт которой дал глава государства, акцию «Дай лесу новае жыццё». Ели и ольха. Засадили уже 2 гектара. Будем приезжать, смотреть, как растут, и наслаждаться природой и погодой".
Аллея от "Первого информационного"
И где-то уже лет через семь, когда саженцы подрастут, эта делянка официально будет считаться покрытой лесом. Символично, наша команда установила памятный знак, который будет украшать аллею.
Вот таким выдался день помощи природе и тимбилдинга телевизионщиков. Бонусом - каша! Камера запах не передает, но он потрясающий. Так что с новыми силами в новый инфобой.