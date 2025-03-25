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Наталья Эйсмонт: Лукашенко сам писал и корректировал текст своего выступления на инаугурации
Инаугурация - это не только красивая и важная церемония, это еще и важная точка в политическом периоде для страны и одновременно начало нового этапа. Конечно, велась большая подготовка, и все белорусы с нетерпением и интересом ждут инаугурационную речь Президента.
Эксклюзивные детали подготовки корреспондент "Первого информационного" узнал у пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
"Много вопросов о деталях, о нюансах подготовки. Я понимаю, что всегда журналисты ожидают услышать какие-то кулуарные подробности: чем завтракал Президент, как настраивался накануне вечером и т. д. или иные какие-то детали. То, что я знаю. Да, Президент рубил дрова накануне. Это такой процесс у нас традиционный. Точно знаю, что накануне Президент провел хоккейную тренировку. Но это все стандартный режим жизни главы государства. Эти элементы были точно, но, может быть, что-то интересное еще нам удастся попозже узнать и вам рассказать. Как всегда сделаем это с удовольствием", - пообещала Наталья Эйсмонт.
По словам пресс-секретаря белорусского лидера, если говорить серьезно о подготовке Президента к церемонии инаугурации, то в первую очередь нужно говорить о главном - о выступлении Президента: насколько всем важно услышать то, что скажет Президент и настолько ему важно, чтобы его услышали.
"Естественно, как и обычно, Президент сам готовил это выступление, опираясь на то, что предложила Администрация Президента, другие государственные органы. Но, конечно, выступление корректировалось, корректируется. Конечно же, Президент, тем не менее, был погружен (хоть это и рабочий процесс подготовки, но к важной торжественной церемонии Президент был погружен во все детали подготовки), видел порядок, что-то тоже корректировал", - подчеркнула пресс-секретарь.
Например, по поручению Александра Лукашенко всем многочисленным гостям в зале будет показан проезд кортежа в прямом эфире. Это такой дополнительный элемент ожидания. "Думаю, это привнесет в атмосферу этого зала что-то
особенное. Это будет сделано впервые", - отметила Наталья Эйсмонт.
"Также у нас сегодня все журналисты президентского пула будут свидетелями, участниками, зрителями этой церемонии, - добавила она. - Это поручение главы государства. Он всегда знает, помнит о людях, которые долгие годы работают с ним везде и постоянно. Он это очень ценит, мы тоже с вами прекрасно об этом знаем".
Многочисленные гости (более тысячи человек) перед церемонией инаугурации уже собираются в выставочном комплексе "БелЭкспо" - там организована выставка подарков главе белорусского государства от зарубежных лидеров.
"Эти подарки впервые выехали из Дворца Независимости. Там очень интересно, там обширная география", - сказала Наталья Эйсмонт.
Остается ждать важной, красивой и торжественной церемонии.
Многие журналисты интересовались у пресс-секретаря, будут ли во время церемонии какие-нибудь "фишки".
"Здесь не нужно чего-то особенного, здесь не нужно ничего корректировать. Эта церемония будет классической и очень торжественной", - заявила Наталья Эйсмонт.
Не менее важный элемент - это вторая часть на площади Государственного флага, когда военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь.
"Мы, конечно, тоже обсуждали, планировали, репетировали эту церемонию. И я хорошо знаю, что наши военнослужащие, представители силового блока ждут ее. И это будет особый и тоже очень важный торжественный момент. Мы все это, конечно, тоже увидим", - заверила пресс-секретарь.