Наталья Эйсмонт: Лукашенко в новогоднем обращении объявит тематику 2026 года

Скоро белорусы услышат новогоднее обращение Президента Александра Лукашенко. Человек, который знает об этом абсолютно все - пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Каким будет наступающий президентский год, как глава государства планирует выстраивать свою работу, она рассказала в интервью, а также каким был год лично для нее, в том числе через призму политических и социальных событий, и что самое важное можно выделить.

И, конечно, пожелания всем в наступающем 2026 году (подробности в видео).

Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу будет и классическим, и нестандартным. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Финальная версия новогоднего обращения Президента у нас, естественно, уже есть. Оно будет и классическим - по своей основной форме, и, если брать в более широком формате, все-таки нестандартным, - сказала пресс-секретарь. - Во-первых, наш слоган, с которым мы живем, наверное, последние полгода каждый день: "Время конкретных дел!". Президент показывает своим примером. И мы захотели напомнить, что в этом году у Президента было время конкретных дел - президентский 2025 год, каким он был. Мы нашли формат, чтобы немножко напомнить об этом зрителю".

По словам Натальи Эйсмонт, интрига также есть в том, какие особенные слова и кому Президент адресовал в финале этого года. "Это момент, на который обратят внимание. Президент дал понять и сказал то, что он хотел сказать", - отметила она.