Наталья Эйсмонт: Выступление Президента на ВНС будет фундаментальным

График Президента Беларуси - особенно в последнее время - сверхнасыщенный. Вернувшись из большой командировки (после Кыргызстана, Мьянмы, Омана, Алжира и снова Омана), первым делом - сразу по прилете в Беларусь - Александр Лукашенко принял ряд докладов, в том числе высших должностных лиц, ответственных за подготовку Всебелорусского народного собрания. Оно, напомним, состоится уже на следующей неделе 18-19 декабря.

Подробностями в эксклюзивном интервью "Первому информационному" поделилась пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт: "Хочу предложить в целом по этому направлению расставить все точки над "і". Ничего чрезвычайного, ничего необычного и ничего непривычного. Формат докладов Президенту - это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время. Какие-то доклады мы с вами, и вы (журналисты - прим. ред.) в частности, в своих средствах массовой информации освещаете, какие-то мы даем чисто тематически, но это тоже очень важный процесс для того, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем докладывают Президенту и что в итоге поручает Президент. И, естественно, есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации. Более того, я сразу скажу, что таких докладов у нас гораздо больше, чем тех, которые мы медийно освещаем. Это та работа, которую Президент проводит постоянно".

Что касается нынешнего периода и нескольких последних дней - это огромная командировка, 30 тысяч километров, которые преодолел Президент, работая за пределами страны.

"Хочу сказать, что, находясь в разных странах мира, работая в разных странах мира, Президент, естественно, был в курсе того, что происходит, самых важнейших, острых, актуальных моментов. По специальной мобильной связи он периодически разговаривал с разными должностными лицами. Но это, конечно, были оперативные доклады, то, что требовало внимания Президента в тот или иной момент. Какими-то общими вопросами за пределами страны Президента никто не беспокоил. Там был свой огромный участок работы, которым занимался Президент", - добавила Наталья Эйсмонт.

Также она рассказала, что, вернувшись в Беларусь после длительной зарубежной поездки, Александр Лукашенко сразу же погрузился в работу. "Еще в воскресенье вечером Президент работал и разговаривал по самым оперативным темам со многими людьми. Весь понедельник у Президента был включен рабочий пульт, Президент работал, слушал доклады разных должностных лиц. Я, естественно, знаю не все, но точно знаю, что очень долго Президент разговаривал с премьер-министром (он является председателем оргкомитета Всебелорусского народного собрания). Президент заслушал руководство всех основных силовых структур и наших военных ведомств. Мы понимаем, обстановка - это самое главное. Руководство политического штаба. Кстати, премьера не только по подготовке к ВНС Президент слушал, но и по всем остальным актуальным вопросам", - приоткрыла график главы государства его пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35696118-c9d8-42b6-9d1d-45ad25c814a7/conversions/f7f64a59-5b46-46ed-a3fb-8c3cbb464eca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35696118-c9d8-42b6-9d1d-45ad25c814a7/conversions/f7f64a59-5b46-46ed-a3fb-8c3cbb464eca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35696118-c9d8-42b6-9d1d-45ad25c814a7/conversions/f7f64a59-5b46-46ed-a3fb-8c3cbb464eca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35696118-c9d8-42b6-9d1d-45ad25c814a7/conversions/f7f64a59-5b46-46ed-a3fb-8c3cbb464eca-xl-___webp_1920.webp 1920w Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт

Эйсмонт также раскрыла детали подготовки выступления Александра Лукашенко на предстоящем заседании ВНС.

"Уже сейчас достаточно активно Президент занимается и очень серьезно углубился именно в подготовку Всебелорусского народного собрания. Как председатель ВНС, естественно. Прозвучит послание Президента - это то, чего очень ждут, ждут все. Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления Президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех. Он работает уже над подготовкой", - рассказала пресс-секретарь главы государства.