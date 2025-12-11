3.75 BYN
Наталья Эйсмонт: Выступление Президента на ВНС будет фундаментальным
- Эксклюзив
График Президента Беларуси - особенно в последнее время - сверхнасыщенный. Вернувшись из большой командировки (после Кыргызстана, Мьянмы, Омана, Алжира и снова Омана), первым делом - сразу по прилете в Беларусь - Александр Лукашенко принял ряд докладов, в том числе высших должностных лиц, ответственных за подготовку Всебелорусского народного собрания. Оно, напомним, состоится уже на следующей неделе 18-19 декабря.
Подробностями в эксклюзивном интервью "Первому информационному" поделилась пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт: "Хочу предложить в целом по этому направлению расставить все точки над "і". Ничего чрезвычайного, ничего необычного и ничего непривычного. Формат докладов Президенту - это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время. Какие-то доклады мы с вами, и вы (журналисты - прим. ред.) в частности, в своих средствах массовой информации освещаете, какие-то мы даем чисто тематически, но это тоже очень важный процесс для того, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем докладывают Президенту и что в итоге поручает Президент. И, естественно, есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации. Более того, я сразу скажу, что таких докладов у нас гораздо больше, чем тех, которые мы медийно освещаем. Это та работа, которую Президент проводит постоянно".
Что касается нынешнего периода и нескольких последних дней - это огромная командировка, 30 тысяч километров, которые преодолел Президент, работая за пределами страны.
"Хочу сказать, что, находясь в разных странах мира, работая в разных странах мира, Президент, естественно, был в курсе того, что происходит, самых важнейших, острых, актуальных моментов. По специальной мобильной связи он периодически разговаривал с разными должностными лицами. Но это, конечно, были оперативные доклады, то, что требовало внимания Президента в тот или иной момент. Какими-то общими вопросами за пределами страны Президента никто не беспокоил. Там был свой огромный участок работы, которым занимался Президент", - добавила Наталья Эйсмонт.
Также она рассказала, что, вернувшись в Беларусь после длительной зарубежной поездки, Александр Лукашенко сразу же погрузился в работу. "Еще в воскресенье вечером Президент работал и разговаривал по самым оперативным темам со многими людьми. Весь понедельник у Президента был включен рабочий пульт, Президент работал, слушал доклады разных должностных лиц. Я, естественно, знаю не все, но точно знаю, что очень долго Президент разговаривал с премьер-министром (он является председателем оргкомитета Всебелорусского народного собрания). Президент заслушал руководство всех основных силовых структур и наших военных ведомств. Мы понимаем, обстановка - это самое главное. Руководство политического штаба. Кстати, премьера не только по подготовке к ВНС Президент слушал, но и по всем остальным актуальным вопросам", - приоткрыла график главы государства его пресс-секретарь.
Эйсмонт также раскрыла детали подготовки выступления Александра Лукашенко на предстоящем заседании ВНС.
"Уже сейчас достаточно активно Президент занимается и очень серьезно углубился именно в подготовку Всебелорусского народного собрания. Как председатель ВНС, естественно. Прозвучит послание Президента - это то, чего очень ждут, ждут все. Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления Президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех. Он работает уже над подготовкой", - рассказала пресс-секретарь главы государства.
Как председателю ВНС, Александру Лукашенко также очень важно понимать, как пройдет этот масштабный форум. "Это важнейшее для нас политическое мероприятие, за которым, мы не сомневаемся, будет следить весь мир", - заявила Наталья Эйсмонт.