Наталья Кочанова поздравила накануне Дня Победы участницу ВОВ Нину Пашковскую

В Беларуси продолжается акция "Совет Республики с благодарностью ветеранам". Накануне Дня Победы поздравления с праздником на дому получают ветераны Великой Отечественной войны.

8 мая председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова приехала в гости к Нине Пашковской, которая летом 2025 года отметит уже 101-й день рождения. Кроме цветов и теплых слов, в подарок от Совета Республики ветеран получила современный телевизор. А за чашкой чая произошел и откровенный разговор о тяжелом времени в годы войны, о мирном небе сегодня и какой ценой досталась Великая Победа.

В годы войны Нина Георгиевна была связной, а позднее и медсестрой в партизанском отряде в Витебской области. В мирное время родила 6 детей и долгое время работала в военкомате вторым секретарем райкома Краснопольского района.

Нина Пашковская, участница Великой Отечественной войны: "Когда началась война, я была в школе пионервожатой, потом связалась с партизанами и помогала им. Будучи в партизанском отряде окончила курсы медсестер. Умела только перевязку делать, но все равно помогала, чем могла".