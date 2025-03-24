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Наталья Кочанова проведет личный прием граждан 10 апреля

Внимательное отношение к людям - фундамент успешной работы власти. 10 апреля личный прием граждан, предпринимателей, их представителей и юридических лиц проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Предварительная запись будет осуществляться 3-го, 4-го и 7 апреля по телефонам: 8-017-222-66-94, 8-017-327-28-91.

Фото БЕЛТА

Наталья Кочановаобращение гражданприем граждан