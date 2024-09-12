Баранец: Натовский ЕС - это и есть гиена Европы

По словам начальника Генштаба Эстонии, НАТО уже поставило задачу вооруженным силам страны подготовиться к конфликту с Россией. Альянс наращивает контингенты у границ Беларуси. Услышат ли горячие головы на Западе посыл белорусского Президента о том, что нападение на Беларусь - это третья мировая война, в программе "Главный эфир" спросили российского военного эксперта Виктора Баранца.

"Александр Григорьевич абсолютно прав, - подтвердил специалист, - потому что нападение на Беларусь - это нападение на Союзное государство. Лукашенко абсолютно прав, потому что в таком случае спровоцируют Вооруженные Силы Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси будут отвечать. У них есть возможности увидеть, откуда будут лететь ракеты или самолеты на Беларусь: с польской ли стороны, с немецкой, с британской и т. д. Но факт остается фактом: если Беларусь будет втянута в этот вооруженный конфликт, то действительно это создаст очень серьезное предполье для начала третьей мировой войны. Это еще один элемент, который подвигает мир к очередной войне".

Первый и самый главный элемент (бикфордов шнур, который уже яростно поджигает Европу), по словам Баранца, - это размышления Белого дома, давать ли согласие на удары дальнобойными ракетами по России. И второй (когда стрелка часов "без одной минуты мировая война") - нападение на Беларусь. "А поляки только спят видят, что им сказали "фас", нападайте на Беларусь", - считает военный эксперт.

Баранец: Европа выполняет указания НАТО, Белого дома и подставляет себя достаточно серьезно На неделе Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. За документ проголосовало большинство депутатов. Как такое решение может повлиять на военно-политическую обстановку в регионе, в программе "Главный эфир" спросили российского военного эксперта Виктора Баранца 22.09.2024 21:29

К этой роли готовится и часть вооруженных сил Украины, уверен он. "Одна группировка постояла, ушла, теперь там другие телодвижения украинской армии начинаются. Мне кажется, что вот эта провокационная часть ЕС (Черчилль в свое время назвал Польшу гиеной Европы, я теперь сказал, что у нас натовская Европа) и есть гиена Европы".

Виктор Баранец отметил: он не раз говорил братьям-белорусам, что в российской ядерной доктрине есть поправка о том, что Россия может защищать своих союзников. "А кто у нас самый главный союзник сейчас? Конечно, Беларусь. Конечно, мы тогда будем доставать свой ядерный меч и для защиты Беларуси", - уверен военный эксперт.