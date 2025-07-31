Нацбанк выпустил памятные монеты с изображением поездов

Выпущена новая серия стальных монет номиналом 2 рубля, на которых изображены поезда. Коллекция состоит из пяти монет диаметром более 2 см. Каждая выпущена тиражом 25 тыс. штук. Лицевая сторона всех монет одинаковая - на ней нанесен государственный герб, а вот на обратной стороне можно увидеть разные виды поездов - паровоз, тепловоз, электровоз, дизель-поезд и электропоезд.

"Коллекционировать начал с детства, когда ходил в 5-й класс. Тогда я собирал марки, а потом постепенно перешел на монеты, поэтому у меня есть все, которые выпускались в Беларуси", - поделился член Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров Валерий Кравченко.