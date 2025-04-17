Наценка до 200 % - как необоснованное посредничество вредило АПК Могилевской области

Бесконечные цепочки необоснованного посредничества формируют завышенные цены на товары и услуги. Как с этим борются в Беларуси, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Для примера возьмем ОАО "Заднепровский межрайагросервис", который обслуживает технику разных брендов. Здесь полный сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание: от замены простых запчастей до самых сложных работ. Среди клиентов почти все районы Могилевщины. И для таких объемов нужен солидный запас комплектующих.

Казалось бы, производители должны идти навстречу, но порой найти нужную деталь можно было только у посредников.

Вячеслав Осмоловский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/548997d4-c8a7-4afa-8911-cdedc84d1d99/conversions/9bcd3880-d33a-4cfd-b73c-7396e5667c45-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/548997d4-c8a7-4afa-8911-cdedc84d1d99/conversions/9bcd3880-d33a-4cfd-b73c-7396e5667c45-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/548997d4-c8a7-4afa-8911-cdedc84d1d99/conversions/9bcd3880-d33a-4cfd-b73c-7396e5667c45-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/548997d4-c8a7-4afa-8911-cdedc84d1d99/conversions/9bcd3880-d33a-4cfd-b73c-7396e5667c45-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Осмоловский, начальник управления КГК Могилевской области:

"За 2022-2023 годы мы выявляли не единичные случаи, когда запчасть для установки на комбайн или же на трактор приобреталась у посреднической структуры, которая покупала у другой посреднической структуры, а она - у третьей. Так доходило до пяти звеньев. И только потом уже деталь покупалась у первого поставщика-импортера, либо у производителя, если это белорусский завод. Наценки доходили и до 200 %".

И таких случаев было много и по всей области, и по всей стране. Ситуация поменялась после вмешательства Комитета госконтроля. По инициативе КГК было принято постановление, которое ограничило суммарную наценку для посредников вне зависимости от количества звеньев цепи. Строить сложные схемы стало просто неинтересно и невыгодно, а вот производители наоборот стали активнее идти на контакт.

"Сначала не находили точки соприкосновения, простаивали, но теперь отладили процесс. Все поняли, что другого пути нет, и производители повернулись к нам лицом, - заметил директор ОАО "Заднепровский межрайагросервис" Олег Грудов. - Мы стараемся работать только с производителями или же с первым поставщиком".

Олег Грудов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bed615e-9b47-4382-bc0d-85d97fa49445/conversions/092db573-1b01-4969-aa62-5d4574a7bab4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bed615e-9b47-4382-bc0d-85d97fa49445/conversions/092db573-1b01-4969-aa62-5d4574a7bab4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bed615e-9b47-4382-bc0d-85d97fa49445/conversions/092db573-1b01-4969-aa62-5d4574a7bab4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bed615e-9b47-4382-bc0d-85d97fa49445/conversions/092db573-1b01-4969-aa62-5d4574a7bab4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025 году количество сделок с посредниками сведено к минимуму, но такие случаи еще есть, когда дело касается импорта, например, двигателей. Даже день простой техники в жаркий агросезон может стоить очень дорого и обернуться потерей части урожая. Тогда нужно принимать решение быстро, и посредничество скорее вынужденный и исключительный случай. От этого постепенно уже уходят: и сам агросервис, и его головная компания.

Олеся Платоненко, замгендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис":

"На протяжении 3 лет в рамках внедрения работы по оптимизации закупок, исключения необоснованного посредничества, на покупной стоимости товаров сэкономлено порядка 940 тыс. рублей".