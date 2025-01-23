Национальный аэропорт Минск подвел итоги программы "Тайный пассажир", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Программа мониторинга качества услуг "Тайный пассажир" начала действовать в Национальном аэропорту Минск 1 марта 2024 года. Цель - получение дополнительных сведений о пожеланиях пассажиров и принятие оперативных решений по улучшению качества обслуживания, делая аэропорт более комфортным, безопасным и гостеприимным. За время действия было получено более 200 оценочных чек-листов.

"В целом наши пассажиры оценивают качество предоставляемых услуг на достаточно высоком уровне. На основании отзывов, поступивших от наших "тайных пассажиров", заинтересованных в повышении качества сервиса в Национальном аэропорту Минск, была проведена работа по устранению замечаний и реализации предложений, в том числе с привлечением взаимодействующих организаций", - отметили в пресс-службе.

На основании замечаний и предложений, поступивших от "тайных пассажиров" аэропортом проведен ряд мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг. В частности, в 2024 году началась реализация объекта по строительству временной плоскостной автостоянки, которая позволит повысить уровень обеспечения парковочными местами клиентов аэропорта - срок окончания строительства I квартал 2025 года. Кроме того, с персоналом, принимающим участие в обслуживании пассажиров, проведена дополнительная работа по улучшению культуры обслуживания пассажиров, улучшено санитарное состояние пассажирских санузлов, на первое полугодие 2025 года запланирована замена стеклопакетов на фасадных витражах здания аэровокзала и многие другие мероприятия.