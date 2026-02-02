Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме

"В условиях сильного мороза Национальный аэропорт Минск продолжает обеспечивать взлетно-посадочные операции, обслуживание авиакомпаний и пассажиров в полном объеме, поддерживая высокий уровень безопасности полетов и стандартов качества. На выходных наблюдались единичные, незначительные отклонения от расписания полетов, не связанные с метеоусловиями и работой аэропорта в целом. Возможные ситуации, обусловленные функционированием в холодное время года, прорабатывались на этапе подготовки производственных служб к работе в осенний-зимний период. Для обеспечения бесперебойной работы основная часть техники, задействованной в обслуживании воздушных судов и пассажиров, содержится в отапливаемых ангарах. Руководящий состав находится в постоянной координации со сменным персоналом и получает оперативные сведения о функционировании всех производственных процессов. Обстановка отслеживается круглосуточно для принятия возможных мер реагирования и поддержания стабильной работы аэропорта. Национальный аэропорт Минск продолжает работать в штатном режиме".