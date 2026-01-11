3.68 BYN
Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме
Автор:Редакция news.by
Оперативный штаб Национального аэропорта Минск круглосуточно отслеживает обстановку. Он был создан еще до прихода циклона "Улли". Прорабатываются всевозможные меры реагирования на случай резкого понижения температуры.
Сейчас основные силы направлены на обеспечение безопасности авиаперелетов. Выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих.
Аэропорт рекомендует пассажирам и встречающим планировать свою поездку заблаговременно, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.