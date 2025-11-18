"Никакого человеческого лица" - политолог Буневич о жестоком отношении стран Балтии к мигрантам

"Никакого человеческого лица нет по отношению к мигрантам ни в Польше, ни в Прибалтике. Мы знаем, насколько там господствуют националистические установки, сильные исламофобия и расизм даже по западным рейтингам, которым мы можем не в полной мере доверять. Но страны Восточной Европы, которые находятся в ЕС, лидируют по уровню ксенофобии, непринятия людей другой расовой и религиозной принадлежности. И в целом, они не любят мигрантов и не скрывают это - никакой там политкорректности нет. Другое дело, что это огромное лицемерие, когда вы вступаете в ЕС, вы должны понимать, что будете нести определенную ответственность за все, что происходит в союзе".