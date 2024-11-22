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"Национально ориентированные политики имеют серьезный вес" - Маркевич о выборах в Хорватии
Зоран Миланович победил во втором туре выборов президента Хорватии.
По данным подсчета бюллетеней, за действующего президента проголосовали почти 75 % избирателей, а его противник Драган Приморац, представитель правящей партии "Хорватское демократическое содружество", получил около 25 %.
Впрочем, в Хорватии у президента не так много полномочий, однако формально глава государства может блокировать законы, а также является верховным главнокомандующим.
Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций. Он также выступал против участия хорватских военных в конфликте. Последовательно выступает и против военной помощи Украине, и расширения НАТО.
Национально ориентированные политики, те, кто старается реализовывать свои национальные интересы, имеют серьезный вес. И Хорватия в этом плане не исключение. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси.
"Поражает уровень поддержки, который оказало население Хорватии этому политику, потому что это политик яркий, харизматичный, находится в определенном конфликте, можно даже сказать, с действующим премьер-министром, поскольку у власти находится другая партия", - отметил Александр Маркевич и добавил, что президент также имеет серьезный вес во внешнеполитическом контуре Хорватии.
Во время дебатов с кандидатом, проигравшим эти выборы, его позиция заключалась в том, что он выступает категорически против введения контингента НАТО и участия хорватских военнослужащих в этом контингенте. На дебатах он очень четко это обозначил.
Второй момент, Хорватия - небольшая страна, около 4 млн населения, но это люди, которые действительно живут своим трудом. И они видят, что та конфронтация и русофобия, которая реализовывается в Европе в последние годы, нанесла вред в первую очередь хорватам. И они проголосовали именно своим кошельком, потому что очень большая доля российских энергоресурсов присутствует в торговле с Хорватией, очень большая доля металлов и различных комплектующих, сырья и материалов в торговле с Хорватией. Плюс хорваты помнят, какие футболисты были востребованы в России: Стипе Плетикоса, Ивица Олич.
Кроме того, Хорватия - туристическая страна. Хоть поток российских туристов не был там определяющим, но играл очень важную роль. Доходы от туризма позволяли реализовывать и инвестиционные возможности для страны. "Хорваты понимают, что такое практицизм в политике, и поддерживают такого политика, которого и называют "хорватский Трамп", - подытожил Александр Маркевич.
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