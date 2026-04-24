40 лет назад произошла авария на ЧАЭС. Почти четверть территории Беларуси оказалась загрязнена радионуклидами. 479 населенных пунктов прекратили существование. Это объективная реальность.

Но беда не стала фатумом: Беларусь взялась за восстановление земель на государственном уровне. Разумеется, там, где это возможно для безопасной жизни.

Была развернута системная работа. Сейчас реализуется уже седьмая госпрограмма. Площадь, загрязненная цезием-137, из-за естественного распада и человеческих усилий уменьшилась в 1,8 раза. По стронцию-90 - почти в 1,9 раза. Количество населенных пунктов в зонах радиоактивного загрязнения сократилось на 45 %: с 3678 в 1986 году до 2013 в 2026-м.

Это означает, что почти половина угрожаемых адресов снята с учета. Не потому, что про них забыли, а потому что дозовые нагрузки упали ниже порога. С 1993 года в Брестской, Гомельской и Могилевской областях возвращено в сельхозоборот 20,5 тыс. га земель, конечно, со строгим радиологическим контролем качества продукции.

Беларусь активно внедряет "технологии чистого сельского хозяйства". Что это на человеческом языке? Условно, конечно, но каждый продукт имеет паспорт отсутствия радионуклидов. Это когда удобрения и обработка почвы подбираются так, что растения перестают их накапливать.

За 40 лет наработана инженерная школа, которой сейчас пользуются ведущие зарубежные ученые, потому что японцы и французы умеют строить реакторы, а белорусы знают, что делать с последствиями.

В стране создана уникальная вертикально интегрированная система медицинской помощи. Звучит бюрократично, но все просто: любой человек на загрязненной территории находится под цифровым наблюдением. Дозы, анализы, щитовидная железа, санаторно-курортное лечение - все закольцовано. Льготы по бесплатному питанию, реабилитации, соцвыплатам - элемент государственной безопасности. Опыт белорусских медиков цитируют в ВОЗ.

Ольга Федосенко, кандидат биологических наук, замдиректора Института радиобиологии НАН Беларуси:

"В настоящий момент возвращено в хозяйственное использование более 20 га земли. Авария на Чернобыльской атомной электростанции значительно повлияла на развитие науки, медицины и экономики страны, определив тренд на многие годы. Первые десятилетия после аварии учеными разработано большое количество радиопротекторных препаратов, БАДов, энтеросорбентов, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и многое другое. В ходе исследований выяснилось, что радиомодифицирующими свойствами также обладают соединения растительного происхождения, содержащиеся в некоторых видах грибов, лишайников и водорослей. Их экстракты также повышают устойчивость организма к влиянию негативных факторов окружающей среды".

За 40 лет построено и модернизировано сотни объектов: дороги, газ, школы, спорткомплексы. Отбор почвы и оценка дозовых нагрузок на население здесь проводятся чаще, чем в иных странах анализ воздуха. И если по результатам участок признается безопасным - его осваивают. Никакой самодеятельности, только наука, безопасность, цифры и точный расчет. Когда-то эти места казались приговоренными к медленному угасанию, сегодня же здесь живут и работают. Люди не бегут, а остаются и возвращаются.

Вообще, есть даже туризм на территориях, пострадавших от аварии. Не дикий "сталкер-трип", а организованный познавательный - с дозиметрами, инструкторами и научными лекциями. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, конные фермы, бизоны, экологические маршруты - люди едут смотреть, как природа и человек вместе побеждают последствия. Туристы приезжают, оставляют деньги, видят реальность, а не мифы. И это меняет все: от экономики до восприятия.

Страна, которая получила тяжелый удар, не просто выжила, она системно, шаг за шагом, возвращает территории к жизни. Беларусь создает модель чистого сельского хозяйства, которое изучают за рубежом.