Наука в связке с практикой для продбезопасности - БГАТУ 70 лет!

Белорусский государственный аграрный технический университет отпраздновал 70-летие. За свою историю вуз подготовил 65 тысяч специалистов сельхозпрофиля и стал настоящим флагманом в своей сфере.

Его диплом ценится как в Беларуси, так и за рубежом. Тому доказательство - иностранные студенты из 26 стран.

К юбилею в университете внедрили новые учебные лаборатории с модульными тренажерами. С их помощью студенты в очках виртуальной реальности могут переместиться прямо в поле.

Если раньше на практические занятия приходилось выезжать, то теперь же все на месте! Подарок от МТЗ к юбилею университета - новый тренажер. Он точная копия настоящей кабины трактора, только в помещении. Система позволяет выполнять 17 различных упражнений.

На одном из тренажеров студенты могут "переместиться" в реальный мехдвор в очках виртуальной реальности.

Программа предлагает проводить ежедневное техобслуживание трактора. Перед глазами появляются все необходимые инструменты для работы, а записанный голос подсказывает, что делать.

Кроме того, можно запустить программу контроля знаний, чтобы студенты отслеживали свои ошибки и исправляли их. Такие вложения точно окупятся высококвалифицированными кадрами.

БГАТУ - элита научно-образовательных центров страны

Сельхозсфера постоянно модернизируется, и аграрный вуз идет в ногу со временем. Как отмечают сами студенты, учиться здесь - престижно, ведь БГАТУ - это элита научно-образовательных центров страны.

Сегодня в вузе 5 факультетов, 12 специальностей и более 6 тысяч студентов. Обновить знания ежегодно приезжают и три тысячи слушателей из числа тех, кто уже работает в АПК. А материально-техническая база признана одной из лучших аграрных вузов стран СНГ. И задача, которая сейчас стоит перед университетом, закрепить специалиста и не допустить оттока кадров.