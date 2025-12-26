Наумович: 2025 год для строительной отрасли Беларуси выдался достаточно удачным

2025 год для строительной отрасли Беларуси выдался достаточно удачным. Объем экспорта отечественных строительных товаров и строительных услуг по итогам года составил порядка 2,4 млрд долларов. Такой информацией в программе "Актуальное интервью" поделился первый замминистра архитектуры и строительства Владимир Наумович.

По его словам, обеспечена стопроцентная загрузка строительных организаций. Строительный подряд оценивается в 109 % пунктов. "В целом, Министерство архитектуры, подводя итоги, может сказать, что год достаточно удачный", - отметил первый замминистра архитектуры и строительства.

Владимир Наумович:

"Основная задача на текущую пятилетку - строить качественно. Основная концепция жилищной политики - удовлетворить потребности. Объемы не в приоритете, задача - строить новое жилье, удовлетворяющее потребности нашего населения".

Строительство жилья с государственной поддержкой будет обеспечено в полном объеме, отметил первый замминистра архитектуры и строительства. "Приоритет будет отдаваться строительству арендного жилья для военнослужащих и отдельных востребованных категорий специалистов. Также обязательно будет реализовано строительство жилья с государственной поддержкой в рамках государственного заказа и так называемого социального жилья для многодетных семей и детей-сирот. Министерство в рамках пятилетки видит уход от объемных показателей строительства к качественным, - еще раз подчеркнул первый замминистра. - Гнаться за квадратным метром мы не будем. Задача - удержать на пятилетку удовлетворенность и обеспеченность квадратным метром на одного человека - будет сохраняться".

Основная задача арендного жилья - это обеспечить мобильность трудовых ресурсов страны, когда не человек подбирает работу под место жительства, а арендное жилье предоставляет гражданину возможность выбирать жилье под потребности работы, рассказал Владимир Наумович. "Обеспечиваем мобильность перемещения трудовых ресурсов, - подчеркнул он. - Соответственно, в рамках 38-го указа предусмотрена возможность выкупа военнослужащими и отдельными востребованными категориями специалистов этого жилья".

Говоря о планах строительства в столице Беларуси, Владимир Наумович отметил, что с учетом посылов, которые озвучил глава государства на Всебелорусском народном собрании с ограничением для Минска не более 300 тыс. квадратных метров, такие поставленные задачи и будут реализовываться. "Основной упор должен быть сделан на регионах, на маленьких городах, коих в стране большинство - тысячи городов с численностью менее 80 тыс. человек. Необходимо развивать эти населенные пункты для того, чтобы обеспечить их притягательность в глазах населения, - считает первый замминистра. - Для этого нужно взвешенное градостроительное развитие этих территорий".

Планированием развития территорий занимаются региональные власти на местах, но со стороны государства и со стороны правительства обеспечивается опережающее финансирование инфраструктуры для того, чтобы территории стали потенциально привлекательными для граждан, чтобы желание граждан жить в городах сместилось в малые населенные пункты и к стимулированию переезда в эти населенные пункты, рассказал первый замминистра архитектуры и строительства.

Владимир Наумович:

"Нормативная база в стране выстроена. Если инвестор совместно с региональными властями качественно прорабатывает вопросы застройки, обеспеченности социальной инфраструктурой - детскими садами, школами, поликлиническими учреждениями, и все это комплексно укладывается в задачу, то она также будет комплексно решаться".