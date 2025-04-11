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Найденные в Смолевичском районе метеориты признаны уникальными геологическими объектами
Найденные в Смолевичском районе Минской области метеориты признаны уникальными геологическими объектами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по итогам заседания ученого совета НПЦ по геологии, где рассматривался этот вопрос.
"За всю историю это седьмой метеорит на территории Беларуси и первое подтвержденное падение. Решением Комиссии по минералогическим, палеонтологическим и иным уникальным геологическим материалам Минприроды найденные метеориты признаны уникальным геологическим объектом", - сообщили в пресс-службе Минприроды.
Как сообщалось, 25 декабря 2024 года три камеры Белорусской метеорной сети зафиксировали суперболид с яркостью, близкой к яркости полной Луны. Он пролетел над Минском и упал вблизи Смолевичей в виде метеоритов. Общая масса упавшего метеоритного вещества оценивается в несколько килограммов.