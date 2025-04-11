Найденные в Смолевичском районе метеориты признаны уникальными геологическими объектами

Фото НПЦ по геологии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff901b10-a7de-490f-8b6e-d85c5de6c868/conversions/af295a19-3b14-4fc6-9fc5-add152dc29a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff901b10-a7de-490f-8b6e-d85c5de6c868/conversions/af295a19-3b14-4fc6-9fc5-add152dc29a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff901b10-a7de-490f-8b6e-d85c5de6c868/conversions/af295a19-3b14-4fc6-9fc5-add152dc29a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff901b10-a7de-490f-8b6e-d85c5de6c868/conversions/af295a19-3b14-4fc6-9fc5-add152dc29a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото НПЦ по геологии

Найденные в Смолевичском районе Минской области метеориты признаны уникальными геологическими объектами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по итогам заседания ученого совета НПЦ по геологии, где рассматривался этот вопрос.

"За всю историю это седьмой метеорит на территории Беларуси и первое подтвержденное падение. Решением Комиссии по минералогическим, палеонтологическим и иным уникальным геологическим материалам Минприроды найденные метеориты признаны уникальным геологическим объектом", - сообщили в пресс-службе Минприроды.